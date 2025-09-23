Vierfacher Kirschner mit Hattrick binnen 14 Minuten

Dabei sah es vor den nur 100 Fans lange nicht nach so einem Kantersieg aus. Die Eisernen bestimmten mit viel Ballbesitz und im ständigen Vorwärtsgang die Partie, die Borntaler machten es mit ihrem defensiven 5-4-1 System den Gastgebern schwer zu klaren Abschlüssen zu kommen. Vor der Pause brauchten beide Teams je einen Standard für den 1:1 Halbzeitstand. „Wir waren Spiel bestimmend, jedoch haben es uns die Erfurter mit ihrer Defensive schwer gemacht“, gestand Jurascheck zur Pause.

Die Platzherren blieben konzentriert und beharrlich in ihrem Offensivspiel und zermürbten so den Neuling. Das erlösende 2:1 durch Torjäger Jerome Kirschner war der erste Dominostein (75.)., ab da fielen die Treffer fast im Minutentakt. Der vierfache Kirschner war gar nicht mehr zu halten-4:1 (28./85./89.). Neben dem lupenreinen Hattrick glänzte Tom Fränkel mit vier Torbeteiligungen, Schütze zum 5:1 (90.+3) und dreimal als Vorlagengeber. Für den Schlussjubel sorgte der kurz zuvor eingewechselte Co Trainer Sebastian von Nessen mit straffem Linksschuss- 6:1 (90.+4). „Der Sieg geht auch in dieser Höhe vollends in Ordnung, weil wir uns die Chancen auch herausgearbeitet haben. Heute hat endlich auch das letzte Zuspiel in die torgefährliche Zone geklappt und schon waren wir treffsicher. Im ersten Abschnitt fehlte noch die Torgeilheit, dann war sie da “, analysierte Unions Trainer nach dem Abpfiff.