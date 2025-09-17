Vierfacher Jubel: Philipp Schmidt führt SVF zum Sieg

Philipp Schmidt hatte am vergangenen Wochenende allen Grund zur Freude: Beim Spiel des SV Frielingsdorf schnürte der 30-Jährige seinen ersten Viererpack überhaupt. „Das war Wahnsinn, diesen Tag werde ich so schnell nicht vergessen“, sagte Schmidt, der sich selbst nicht als klassischen Torjäger bezeichnet. Umso besonderer sei es gewesen, gleich viermal zu treffen. Auch wenn er mit seiner eigenen Leistung zufrieden war, betonte er den Teamgedanken: „Die Mannschaft hat super performt, wir haben insgesamt ein richtig starkes Spiel gemacht.“

Einen Grund für seinen starken Saisonstart sieht der Mittelfeldspieler in seiner guten Vorbereitung. Nach seiner Rückkehr zum SVF in diesem Sommer blieb er verletzungsfrei, konnte fast jedes Training absolvieren und fand dadurch schnell seinen Rhythmus. „Das war wichtig, um die Fitness aufzubauen“, erklärte er. Hinzu kommt, dass der Kader im Wesentlichen zusammengeblieben ist und sich die Mannschaft daher nicht neu finden musste. Auch das neue Trainerteam habe laut Schmidt einen großen Anteil daran, dass die Spieler mitziehen und ihre Leistungen auf den Platz bringen.

Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen sorgen beim Aufsteiger für Selbstvertrauen. Schmidt selbst wurde bereits mehrfach in die „Elf der Woche“ gewählt, ein Zeichen dafür, dass er auf einem guten Weg ist. „Das fühlt sich natürlich gut an und gibt Bestätigung“, sagte er, stellte aber klar, dass er sich darauf nicht ausruhen will. Vielmehr wolle er gemeinsam mit dem Team den Schwung der ersten Partien nutzen und in den kommenden Spielen bestätigen.

Blick auf die Zukunft

Über seine langfristige sportliche Zukunft hat sich der Bayern-Fan noch keine konkreten Gedanken gemacht. „Ich hoffe einfach, dass ich verletzungsfrei bleibe und der Mannschaft helfen kann“, so der Rückkehrer, der aktuell sehr glücklich über seine Rolle in Frielingsdorf ist. In den nächsten Jahren wolle er sich voll auf den Verein konzentrieren.

Auch auf das kommende Heimspiel gegen den Heiligenhauser SV blickt Schmidt zuversichtlich. „Wir kennen den Gegner aus vielen Begegnungen. Nach unserem guten Start können wir ohne Druck aufspielen – und das mit unseren Fans im Rücken“, sagte er. Die Erwartung sei daher klar: „Das Spiel wollen wir gewinnen.“

Persönliche Statistiken stehen für Schmidt nicht im Vordergrund. „Natürlich die Torjäger-Kanone – kleiner Spaß“, meinte er lachend. In Wahrheit geht es ihm darum, gesund zu bleiben und die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen. Das oberste Ziel sei der Klassenerhalt, betonte Schmidt: „Dafür werden wir alles geben.“