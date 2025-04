Vierfacher Jobstmeier: Detmolds Stürmer zündet beim 5:0-Heimsieg

FuPa - Spieler der Woche Julian Jobstmeier (24 Jahre) vom Post TSV Detmold schießt beim 5:0-Erfolg gegen den SV Avenwedde vier Tore und unterstreicht seine Ausnahmestellung in der Landesliga Staffel 1 in Westfalen. Der 25-Jährige steht bei 21 Treffern in 22 Spielen – und hat noch große Ziele mit seinem Verein.

„Ich hatte in dem Spiel einfach richtig viel Raum und konnte dadurch meine Schnelligkeit und Abschlussstärke gut ausspielen“, beschreibt Jobstmeier seinen Galaauftritt. „Ich wurde regelmäßig mit tiefen Bällen gefüttert – das hat super funktioniert.“ Dass es am Ende „nur“ vier Tore wurden, störte ihn kaum: „Es hätten sogar fünf sein können, vielleicht noch die ein oder andere Vorlage – aber das 5:0 spricht für sich, wir haben als Team ein starkes Spiel gemacht.“

Mit nun 21 Saisontoren in 22 Einsätzen liegt Jobstmeier an der Spitze der Torjägerliste in der Landesliga Staffel 1. „Vor der Saison habe ich mir kein konkretes Ziel gesetzt, aber jetzt will ich die Torjägerkanone unbedingt nach Detmold holen – und das möglichst mit 25 bis 26 Treffern“, erklärt er entschlossen.



(Aktuell liegt Julian Jobstmeier mit 21 Toren, vier Tore vor den Zweitplatzierten in der Torjägerliste)

Auch wenn der Aufstieg außer Reichweite ist, ist die Motivation beim Post TSV weiterhin hoch: „Unser Ziel ist es, die beste Platzierung für einen lippischen Verein in der Liga zu erreichen. Wenn wir am Wochenende gegen den Hövelhofer SV gewinnen, sind wir punktgleich – durch unser besseres Torverhältnis könnten wir auf Rang vier springen.“ Ein Ansporn, den auch das Trainerteam immer wieder betont: „Wir wollen zeigen, dass wir zu den stärksten Teams der Liga gehören.“

Zukunft offen + Futsal Westfalenliga

Für die kommende Saison hat Jobstmeier bereits beim Post TSV Detmold zugesagt – hält sich aber eine Hintertür offen: „Wenn ein Angebot aus der Ober- oder Regionalliga kommt, würde ich mir das anhören. Der Verein würde mir da keine Steine in den Weg legen.“ Sollte es nicht zu einem Wechsel kommen, bleibt der Stürmer in Detmold – und will dort weiter angreifen.

Neben dem klassischen Fußball betreibt Jobstmeier auch Futsal in der Westfalenliga – ein sportlicher Ausgleich mit Freunden: „Ein bisschen Hallenfußball, ein bisschen Spaß. Aber das wird mit dem Trainerteam abgestimmt, um die Belastung gut zu steuern.“

Pokalziel: Titelverteidigung gegen den Ex-Klub

Am 28. Mai wartet auf Detmold das Kreispokalfinale gegen die SG Hiddesen-Heidenoldendorf (Kreisliga A) – ein besonderes Spiel für Jobstmeier: „Das ist mein alter Heimatverein. Viele aus der Mannschaft kenne ich gut, einige haben sogar letztes Jahr noch bei uns gespielt.“

Die Erinnerungen an das Vorjahr sind dabei positiv: „Da haben wir das Finale klar mit 4:2 gegen den TSV Horn gewonnen. Dieses Jahr wird es sicher enger, aber wenn wir unsere Leistung wie gegen Avenwedde abrufen, wird es für jeden Gegner schwer.“ Das Ziel ist klar: „Wir wollen den Titel verteidigen.“