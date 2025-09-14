Vierfacher Atalan schießt Wunstorf zum Sieg

Der 1. FC Wunstorf hat am siebten Spieltag der Landesliga Hannover einen Pflichtsieg eingefahren und sich mit einem 4:1 (1:1) gegen den Tabellenletzten TSV Godshorn in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Mann des Tages war Xelat Atalan, der alle vier Tore erzielte und damit seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellte. Trainer Naim Gasmi hob jedoch das Kollektiv hervor – und eine deutliche Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel.
„Wir wussten im Vorfeld, dass uns mit Godshorn ein sehr kompakter und disziplinierter Gegner erwartet, der uns vor allem Geduld abverlangen würde“, sagte Gasmi nach dem Spiel. „Das hat man in den ersten 45 Minuten auch gesehen.“ Tatsächlich tat sich seine Mannschaft zunächst schwer, fand gegen tiefstehende Gäste kaum Räume – und musste nach der Führung postwendend den Ausgleich hinnehmen.
Atalan hatte in der 37. Minute nach einem Doppelpass mit Prince Yeboah sehenswert zum 1:0 getroffen, doch bereits eine Minute später glich Samir Kasumovic nach einer Ecke aus. „Zwei individuelle Fehler im Anschluss an eine Standardsituation – das darf uns in dieser Form nicht passieren“, ärgerte sich Gasmi.
Zur Pause reagierte der Coach und stellte das System um. Mit Erfolg: „In der zweiten Halbzeit haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Mehr Spielfreude, höheres Tempo, klare Laufbereitschaft, gewonnene Zweikämpfe. Angeführt von unserem Kapitän Zeki Dösemeci – seine Energie war die Basis.“
Den entscheidenden Impuls setzte zunächst Jos Homeier, der mit einem wuchtigen Kopfball einen Handelfmeter herausholte. Atalan verwandelte sicher zum 2:1 (59.). In der Schlussphase legte Wunstorf nach: Erst eroberte Dösemeci den Ball früh und bediente Atalan uneigennützig zum 3:1 (89.), dann leitete Rezzan Bilmez mit einem sehenswerten Hacken-Zuspiel das 4:1 ein – erneut durch Atalan (90.).
„Wir sind stolz auf die Art und Weise, wie die Mannschaft in der zweiten Halbzeit aufgetreten ist“, betonte Gasmi. „Diese 45 Minuten sind unser Maßstab.“
Mit dem Sieg schiebt sich Wunstorf auf Rang acht vor, punktgleich mit Bavenstedt, Arminia Hannover und Aufsteiger Halvestorf. Der Abstand auf die Spitze bleibt allerdings bestehen – Spitzenreiter Hemmingen-Westerfeld hat weiterhin neun Punkte Vorsprung.
1. FC Wunstorf – TSV Godshorn 4:1
1. FC Wunstorf: Marc Engelmann, Daniel Stojanov, Kris-Lennart Müller, Riccardo Diaco (91. Silas Schulenburg), Zeki Dösemeci, Prince-Duah Yeboah (46. Richard Mensah), Rezzan Bilmez, Souley-Bright Kone (46. Enes-Bayram Demirsoy), Lukas Hungier, Xelat Atalan, Jos Homeier (85. Bastian Gandyra) - Trainer: Naim Gasmi
TSV Godshorn: Selmir Brkic, Srecko Rogovic, Samir Kasumovic, Niclas Stegmann (83. Dino Obucina), Sven Patz (72. Raymond Chidera Okolo), Flemming Tappenbeck (61. Nana Abrokwah Sarpong), Lluis Cendon-Galati-Rando, Almir Kasumovic (83. Carmelo Budanovic), Nico Bahrs, Kirill Magidov, Strahinja Petrovic (72. Marcel Schustereit) - Trainer: Guido Schustereit
Schiedsrichter: Steven Schillgalies
Tore: 1:0 Xelat Atalan (37.), 1:1 Samir Kasumovic (38.), 2:1 Xelat Atalan (59. Foulelfmeter), 3:1 Xelat Atalan (89.), 4:1 Xelat Atalan (90.)