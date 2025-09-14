– Foto: 1. FC Wunstorf

Vierfacher Atalan schießt Wunstorf zum Sieg 1. FC Wunstorf schlägt den TSV Godshorn mit 4:1 – Trainer Gasmi: „Diese zweite Halbzeit ist unser Maßstab“ Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover FC Wunstorf TSV Godshorn Xelat Atalan

Der 1. FC Wunstorf hat am siebten Spieltag der Landesliga Hannover einen Pflichtsieg eingefahren und sich mit einem 4:1 (1:1) gegen den Tabellenletzten TSV Godshorn in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Mann des Tages war Xelat Atalan, der alle vier Tore erzielte und damit seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellte. Trainer Naim Gasmi hob jedoch das Kollektiv hervor – und eine deutliche Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel.

„Wir wussten im Vorfeld, dass uns mit Godshorn ein sehr kompakter und disziplinierter Gegner erwartet, der uns vor allem Geduld abverlangen würde“, sagte Gasmi nach dem Spiel. „Das hat man in den ersten 45 Minuten auch gesehen.“ Tatsächlich tat sich seine Mannschaft zunächst schwer, fand gegen tiefstehende Gäste kaum Räume – und musste nach der Führung postwendend den Ausgleich hinnehmen. Gestern, 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf FC Wunstorf TSV Godshorn TSV Godshorn 4 1 Abpfiff

Atalan hatte in der 37. Minute nach einem Doppelpass mit Prince Yeboah sehenswert zum 1:0 getroffen, doch bereits eine Minute später glich Samir Kasumovic nach einer Ecke aus. „Zwei individuelle Fehler im Anschluss an eine Standardsituation – das darf uns in dieser Form nicht passieren“, ärgerte sich Gasmi. Zur Pause reagierte der Coach und stellte das System um. Mit Erfolg: „In der zweiten Halbzeit haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Mehr Spielfreude, höheres Tempo, klare Laufbereitschaft, gewonnene Zweikämpfe. Angeführt von unserem Kapitän Zeki Dösemeci – seine Energie war die Basis.“