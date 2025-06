Vierfache Verstärkung aus der eigenen Jugend!

Drei der vier Neuzugänge sammelten bereits Spielpraxis in der Landesliga-Truppe. Einer davon ist Carl Pfirrmann, der bereits drei mal dort auflief. In der abgelaufenen A-Jugend Saison kam er auf 17 Spiele, in denen er ein Tor erzielte und 1357 Minuten auf dem Feld stand. Noch besser lief es sogar für Christoph Bartels in der Landesliga bei der SVG. Der Mittelfeldspieler war in fünf Partien im Einsatz und traf bereits zwei Mal, eines davon war der Siegtreffer gegen Northeim im Derby. In der A-Jugend war Bartels eine Tormaschine und traf in 21 Partien satte 22 Mal.

Zudem werden Joel Kosic und Nicolas Rode die Göttinger verstärken. Kosic stand in elf Partien der A-Jugend jeweils über die volle Distanz auf dem Feld und war in der Defensive eine echte Stütze. Rode war ganze 18 Mal im Einsatz, 1506 Minuten und ein Tor ist seine Statistik.