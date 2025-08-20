Vierfach-Torschützin Mareike Kregel glänzt beim 5:1 des VfL Lüneburg

Der VfL Lüneburg feierte im ersten Heimspiel der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost einen 5:1-Erfolg gegen den Buchholzer FC.

Am zweiten Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost setzte sich der VfL Lüneburg im Heimspiel mit 5:1 gegen den Buchholzer FC durch. Schon in der 6. Minute brachte Mareike Kregel die Gastgeberinnen in Führung. Auf Instagram schrieb der Verein: „Wir starteten stark, spielten uns mutig vors Tor und unser Neuzugang Mareike traf direkt zur Führung.“ Celina Fuß erzielte in der 17. Minute den Ausgleich, doch der VfL ließ sich davon nicht beeindrucken. Kregel traf in der 23. und 30. Minute doppelt.

Nach dem Seitenwechsel bestimmten Lüneburgerinnen das Spielgeschehen. „In der zweiten Halbzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft, zweikampfstark und mit viel Spielfreude“, so der VfL weiter. In der 54. Minute erhöhte Kregel mit ihrem vierten Tor auf 4:1, bevor Alina Piesker in der 64. Minute den Schlusspunkt setzte.

Zum Abschluss hieß es vom VfL: „Starke Teamleistung, tolle Spielzüge und ein gelungener Start zuhause!“