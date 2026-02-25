Vierfach-Torschütze gibt Immekeppel neue Hoffnung

Mit vier Treffern beim überraschenden 5:1-Erfolg gegen den favorisierten SV Altenberg hat Philipp Fabrizius vom TuS Immekeppel ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Der 31-Jährige, der verletzungsbedingt bislang nur auf neun Saisoneinsätze kommt, ist damit nicht nur Spieler der Woche, sondern einmal mehr Hoffnungsträger im Abstiegskampf der Kreisliga A Berg.
Beim ersten Rückrundenspiel gegen den Tabellensechsten SV Altenberg lief für Fabrizius nahezu alles perfekt – auch wenn es zunächst nicht danach aussah. „Kann man irgendwie so sagen“, meint er schmunzelnd auf die Frage, ob es eines dieser Spiele gewesen sei, in denen einfach alles funktioniert. „Beim Warmschießen habe ich keinmal getroffen und dann meinte mein Mitspieler Marc Kieslich noch zu mir, dass ich sie dafür gleich alle im Spiel mache.“ Genau so kam es: Vier Tore steuerte er zum 5:1 bei. „Es hat tatsächlich viel funktioniert und die Bälle lagen teilweise direkt vor mir und ich musste nur noch den Fuß hinhalten. Aber so Spiele gab es in der Hinrunde selten, weshalb ich mich jetzt umso mehr darüber freue.“
Der Sieg kommt für Immekeppel zur rechten Zeit. Mit sieben Punkten steckt die Mannschaft tief im Tabellenkeller. Umso wichtiger sei der Auftakterfolg gewesen, betont Fabrizius: „Es wird noch eine ganz lange Rückrunde. Wir sind einfach erleichtert, dass die harte Wintervorbereitung ihre Früchte trägt. Jetzt wollen wir von Woche zu Woche unser Bestes geben und weiter unsere Punkte holen.“
Dass der deutliche Erfolg gegen Altenberg kein Zufall war, führt der Stürmer vor allem auf die geschlossene Mannschaftsleistung zurück: „Da muss ich ganz klar den Teamgeist und die Einstellung hervorheben. Ob auf dem Platz oder von der Bank – jeder Zweikampf oder gehaltener Ball wurde gefeiert. Wir waren einfach eine Einheit.“
Ein Blick auf seine Karriere zeigt, wie konstant der Angreifer seit Jahren trifft: 227 Spiele, 212 Tore und 49 Assists stehen insgesamt zu Buche. Auch in dieser Saison hat er – trotz Verletzungspause und bislang nur neun Einsätzen – bereits zehn Treffer erzielt. Zuvor hinterließ er schon in der Bezirksliga beim SV Frielingsdorf starke Zahlen. Sein Erfolgsgeheimnis? „Boah, das kann ich so gar nicht sagen“, lacht er. „Aber ich versuche immer positiv zu bleiben und nach vergebenen Chancen – welche häufig vorkommen – daran zu glauben, dass noch eine kommen könnte.“ Oft zahle sich das aus: „Dann habe ich das Glück, dass ich einfach richtig stehe. Die meisten meiner Tore erziele ich gefühlt aus dem Fünfmeterraum.“
Gerade im Abstiegskampf braucht es Führungsspieler – und diese Rolle nimmt der 31-Jährige an. „Als solchen sehe ich mich auf dem Platz definitiv. Ich versuche immer, die Jungs zu pushen und voranzugehen. Bin aber sehr froh, dass ich noch ein paar andere habe, die die Führungsrolle ebenfalls super einnehmen.“
Den Unterschied zwischen Bezirksliga und Kreisliga A beschreibt er sachlich: „Natürlich gibt es einen sportlichen Unterschied. Aber ich mag an der Kreisliga A, dass man die gegnerischen Mannschaften eher kennt und mit den Namen mehr anfangen kann.“
Für die restliche Saison ist das Ziel klar: „Das ist der Klassenerhalt. Dafür arbeiten wir Woche für Woche hart. Wenn wir verletzungsfrei bleiben, sind wir sehr optimistisch, dass wir das gemeinsam schaffen.“
Dass er seine Treffer nicht im Alleingang erzielt, weiß Fabrizius genau. „Ich bin ein Spieler, der zu 100 Prozent von seinen Mitspielern abhängig ist, also versuche ich mich immer gut mit allen zu halten“, sagt er augenzwinkernd. Besonders gut harmoniert er mit Marc Kieslich und Yves Sommer: „Die beiden wissen am besten, wo ich stehe – und bringen die Bälle meistens auch genau dorthin.“
Mit einem Torjäger wie Philipp Fabrizius darf der TuS Immekeppel jedenfalls weiter vom Klassenerhalt träumen.