Vierfach-Torschütze gibt Immekeppel neue Hoffnung „Wir waren einfach eine Einheit" – Fabrizius glänzt beim 5:1 gegen Altenberg. von Luca Bartsch

– Foto: AF

Mit vier Treffern beim überraschenden 5:1-Erfolg gegen den favorisierten SV Altenberg hat Philipp Fabrizius vom TuS Immekeppel ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Der 31-Jährige, der verletzungsbedingt bislang nur auf neun Saisoneinsätze kommt, ist damit nicht nur Spieler der Woche, sondern einmal mehr Hoffnungsträger im Abstiegskampf der Kreisliga A Berg.

Beim ersten Rückrundenspiel gegen den Tabellensechsten SV Altenberg lief für Fabrizius nahezu alles perfekt – auch wenn es zunächst nicht danach aussah. „Kann man irgendwie so sagen“, meint er schmunzelnd auf die Frage, ob es eines dieser Spiele gewesen sei, in denen einfach alles funktioniert. „Beim Warm­schießen habe ich keinmal getroffen und dann meinte mein Mitspieler Marc Kieslich noch zu mir, dass ich sie dafür gleich alle im Spiel mache.“ Genau so kam es: Vier Tore steuerte er zum 5:1 bei. „Es hat tatsächlich viel funktioniert und die Bälle lagen teilweise direkt vor mir und ich musste nur noch den Fuß hinhalten. Aber so Spiele gab es in der Hinrunde selten, weshalb ich mich jetzt umso mehr darüber freue.“ Fabrizius: "Wird noch eine ganz lange Rückrunde" Der Sieg kommt für Immekeppel zur rechten Zeit. Mit sieben Punkten steckt die Mannschaft tief im Tabellenkeller. Umso wichtiger sei der Auftakterfolg gewesen, betont Fabrizius: „Es wird noch eine ganz lange Rückrunde. Wir sind einfach erleichtert, dass die harte Wintervorbereitung ihre Früchte trägt. Jetzt wollen wir von Woche zu Woche unser Bestes geben und weiter unsere Punkte holen.“

Dass der deutliche Erfolg gegen Altenberg kein Zufall war, führt der Stürmer vor allem auf die geschlossene Mannschaftsleistung zurück: „Da muss ich ganz klar den Teamgeist und die Einstellung hervorheben. Ob auf dem Platz oder von der Bank – jeder Zweikampf oder gehaltener Ball wurde gefeiert. Wir waren einfach eine Einheit.“ Erfolgsgeheimnis? "Immer positiv bleiben" Ein Blick auf seine Karriere zeigt, wie konstant der Angreifer seit Jahren trifft: 227 Spiele, 212 Tore und 49 Assists stehen insgesamt zu Buche. Auch in dieser Saison hat er – trotz Verletzungspause und bislang nur neun Einsätzen – bereits zehn Treffer erzielt. Zuvor hinterließ er schon in der Bezirksliga beim SV Frielingsdorf starke Zahlen. Sein Erfolgsgeheimnis? „Boah, das kann ich so gar nicht sagen“, lacht er. „Aber ich versuche immer positiv zu bleiben und nach vergebenen Chancen – welche häufig vorkommen – daran zu glauben, dass noch eine kommen könnte.“ Oft zahle sich das aus: „Dann habe ich das Glück, dass ich einfach richtig stehe. Die meisten meiner Tore erziele ich gefühlt aus dem Fünfmeterraum.“