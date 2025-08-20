Vierfach-Torschütze Egbers schießt Veldhausen zum ersten Sieg

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Egbers, am 12. Oktober 2003 geboren, stammt ursprünglich vom TSV Georgsdorf, ist gelernter Landwirt. Mit 96 Kilogramm bringt der Rechtsfuß einiges an Wucht auf den Platz. Doch neben Physis überzeugt er auch mit Kaltschnäuzigkeit im Abschluss – Tugenden, die den Bayern-Fan in Veldhausen längst zu einem Schlüsselspieler machen.

Mit vier Treffern avancierte Hendrik „Henne“ Egbers am Wochenende zum überragenden Mann auf dem Platz. Der 21-Jährige Mittelstürmer führte den SV Veldhausen beim 6:3-Erfolg gegen den SV Bad Bentheim fast im Alleingang zum ersten Saisonsieg. Besonders beeindruckend: Zwischen der 55. und 63. Minute schnürte er einen lupenreinen Hattrick und drehte damit die Partie, ehe er in der Schlussphase auch noch seinen vierten Treffer nachlegte.

Nach Meisterschaft und Pokalsieg mit dem SVV in der vergangenen Saison ist Egbers nun auch in der höheren Liga sofort treffsicher. Im Interview spricht der 21-Jährige über seinen Viererpack, die sportliche Lage des Aufsteigers, seine Rolle im Team – und verrät, ob er sich einen Wechsel zu einem höherklassigen Klub vorstellen könnte.

6:3 gegen Bad Bentheim, danach sah es 60 Minuten lang nicht unbedingt aus. Es folgte dein lupenreiner Hattrick – wie hast du das Spiel erlebt?

Hendrik Egbers: Bentheim kam viel besser in die Partie und machte schließlich auch das 0:1. Nach unserem Ausgleich kam dann aber eine gewisse Euphorie auf, und plötzlich passte einfach jeder Ball.

Die ersten drei Punkte sind im Sack. Wie bewertest du die sportliche Lage?

Egbers: Aktuell haben wir einen sehr angeschlagenen Kader. Das bringt uns aber noch enger zusammen, weil jeder weiß, wie wichtig die kommenden Spiele sind.

Wo siehst du den größten Verbesserungsbedarf?

Egbers: In den ersten Spielen haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, griffig zu sein. Daran müssen wir weiter arbeiten.

Ihr seid Aufsteiger, naturgemäß ist das Ziel zunächst der Klassenerhalt. Könnt ihr euch nach einer guten Startphase mehr vorstellen?

Egbers: Wir würden uns alle wünschen, besser abzuschneiden. Aber zuerst müssen wir zeigen, dass wir uns das auch wirklich verdienen.

Du bist aktuell einer der Schlüsselspieler in Veldhausen. Wie nimmst du deine Rolle innerhalb der Mannschaft wahr?

Egbers: Wir haben ein sehr gutes Mannschaftsgefüge. Durch unsere sechs Neuzugänge ist der Konkurrenzkampf noch größer geworden – und den braucht man, um Top-Leistungen zu bringen. Als Stürmer profitiere ich natürlich besonders von der starken Mannschaftsleistung.

Gab es im vergangenen Sommer den ein oder anderen Anruf von anderen Klubs?

Egbers: Ja, im Winter gab es schon zwei Anfragen von höherklassigen Vereinen. Ich habe mich aber bewusst für das Projekt in Veldhausen entschieden. Mit Meisterschaft und Pokalsieg haben wir schon viel erreicht – jetzt folgt das nächste Projekt.

Kannst du dir vorstellen, noch höher zu spielen? Deine Torausbeute in der Kreisliga war beeindruckend.

Egbers: Vorstellen kann ich mir das nur schwer. Aber wenn es einmal so kommen sollte, werde ich auch dann immer alles geben.

Du bist mit 21 Jahren noch jung. Welche Ligen oder sportlichen Ziele würdest du in deiner Karriere gerne noch erreichen?

Egbers: Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Ich möchte einfach so lange wie möglich verletzungsfrei weiterspielen – und dann werde ich sehen, wo es endet.

Gibt es etwas, an dem du aktuell besonders arbeitest, um noch besser zu werden?

Egbers: Ich versuche natürlich immer, mich zu verbessern. Aber es gibt gerade nichts Spezielles, an dem ich gezielt arbeite.

Wenn du den SV Veldhausen mit drei Worten beschreiben müsstest – welche wären das?

Egbers: Eine große Familie.