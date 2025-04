Viererpacks von Wessels & Tönnies: Schonnebeck überrollt Büderich

Update zur Pause: So oder so, der FC Büderich wird so hoch wie noch nie in der Oberliga verlieren. Selbst bei einer deutlich verbesserten Leistung im zweiten Durchgang wird Büderich dieses Spiel wohl kaum noch gewinnen. Viel wichtiger wird es sein, nicht noch zweistellig zu verlieren. Dafür sind vor allem zwei Sachen wichtig: Erstens, Büderich muss sofort seine Fehler im Aufbau abstellen. Schonnebeck presst früh und kommt immer wieder zu einfachen Ballgewinnen. Zweitens, muss sich der Gastgeber etwas gegen Arne Wessels, der im Sommer zu Borussia Dortmund fest wechselt, einfallen lassen. Der junge Stürmer hat einen lupenreinen Viererpack erzielt und weitere Treffer aufgelegt.