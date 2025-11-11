Viererpacker und klare Verhältnisse

Doch die erste Halbzeit machte diese Hoffnungen schnell zunichte. So waren die Kurstädter mit dem aktiven Pressing der Gäste in den ersten zwanzig Minuten vollkommen überfordert und lagen schnell mit 0:2 hinten. Danach keimte etwas Hoffnung auf, als in der 21. Spielminute Oliver Hölzel mit schönem Pass Pascal Eckert frei spielte, dieser aber am stark mitspielenden Gästekeeper scheiterte. Nach 33 Minuten noch eine gute Kopfballchance für Daniel Dittmar nach Freistoß von Martin Wirth, doch der Ball strich knapp am linken Torpfosten vorbei. Aber nur drei Minuten später die Vorentscheidung des Spiels, als man es dem überragenden Mann auf dem Platz, Denis Jäpel, wieder viel zu einfach machte und dieser überlegt zum 0:3 Pausenstand einschob. Dies ließ Schlimmes für die 2. Halbzeit befürchten, da man den Gästen in Halbzeit eins deutlich unterlegen war und mit haarsträubenden individuellen Fehlern diesen das Toreschießen leicht machte.

Nach dem Wechsel konnte der VfR das Spiel jedoch einigermaßen ausgeglichen gestalten und sich nun auch selbst einig gute Einschussmöglichkeiten erarbeiten. Doch leider führten diese nicht zum Erfolg, da man entweder selbst knapp verzog oder am starken Gästekeeper scheiterte. Vielmehr machte Bad Berka in Minute 74 endgültig den Deckel drauf, als erneut ein einfacher, langer Pass auf Vierfachtorschütze Denis Jäpel ausreichte, um die VfR-Abwehr auszuhebeln. Zugute halten muss man den Gastgebern, dass sie trotz dieser vielen Nackenschläge nie aufgaben und um einen eigenen Torerfolg kämpften, dieser ihnen aber am Ende nicht vergönnt war. Schlussendlich waren Leistung und Ergebnis der Koseltaler sehr ernüchternd. So gilt es für den Rest der Rückrunde alle Kräfte zu bündeln, um mit fleißigem Training und bedingungslosem Kampf den Negativtrend zu stoppen. Denn schon in den nächsten beiden Wochen warten mit Thüringen Jena und Stadtroda zwei sehr wichtige Auswärtsaufgaben auf den VfR Bad Lobenstein, da beide Mannschaften vor den Sonntagsspielen jeweils nur einen Punkt vor den Koseltalern platziert sind.