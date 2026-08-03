Viererpacker Hebling schießt den SVU zum Sieg

Linus Hebling entschied die Partie in Walldorf nahezu im Alleingang zugunsten des SV Unter-Flockenbach. Foto: Dagmar Jährling

WalldorF. Erfolgreicher Saisonauftakt für den SV Unter-Flockenbach in der Hessenliga. Die Mannschaft von SVU-Trainer Lukas Cambeis erwischte im Eröffnungsspiel bei Rot-Weiß Walldorf den besseren Start, spielte konstant gut und gewann am Ende auch in der Höhe verdient mit 4:1 (1:0). Spieler des Tages war ohne Frage Linus Hebling. Der Unter-Flockenbacher Angreifer erzielte alle vier Tore der Cambeis-Elf, bei der Ersatz-Kapitän Max Heckhoff gerade rechtzeitig fit geworden war. Im Angriff feierte der jüngste Neuzugang, Marlon Ludwig, an Heblings Seite ein gelungenes Debüt. Darüber hinaus feierten mit Ellington Fuller, Akin Ulusoy und Niko Neukirch drei weitere Neuzugänge ihre Premieren im Dress des Verbandsliga-Meisters der vergangenen Saison.

Von Beginn an waren die „Flockies“ am Sonntag in Walldorf das aktivere Team, im Vergleich zur enttäuschenden Leistung beim Pokal-Aus gegen den Verbandsligisten Rot-Weiß Darmstadt vor Wochenfrist (2:5) waren die Odenwälder kaum wiederzuerkennen.

Hebling, der bereits gegen Darmstadt zweimal erfolgreich gewesen war, erzielte in Walldorf kurz vor der Halbzeit das 1:0 für den Aufsteiger aus Unter-Flockenbach. Und Hebling zeigte sich auch im weiteren Verlauf der Partie in Torlaune, der schnelle Stürmer war von der Walldorfer Hintermannschaft nicht zu bremsen. 2:0 für den SVU hieß es kurz nach Wiederanpfiff nach einem Freistoß. Torschütze natürlich Hebling. Das 3:0 schrieb sich der SVU-Sturmführer ebenfalls gut, in der 56. Minute nach einem Konter über die rechte Seite. In der Nachspielzeit dann schließlich Hebling zum Vierten.

Sechs Tore in zwei Spielen also für den Torjäger, der natürlich auch von den Offiziellen entsprechend gefeiert wurde. „Linus findet langsam zu alter Form zurück“, sagte Sportdirektor Markus Müller. „Wir sind froh, dass wir ihn haben“. Müller weiter: „Wir haben außerdem die richtige Antwort auf unser Pokal-Aus gegeben, waren sehr effizient und haben gut verteidigt – trotz der Ausfälle unserer Abwehrspieler Matthias Kuhn, Simon Katic und Morris Nag“.

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Hebling (41., 48., 56.), 1:3 Gelzenlichter (68., Eigentor), 1:4 Hebling (90+1.). – Schiedsrichter: Appel. – Zuschauer: 250. – Bester SVU-Spieler: Hebling.





