Viererpacker Gruber schießt Türkgücü München in Richtung Landesliga Bayernliga Süd

Was bleibt, ist Frust: Auch Rainer Elfinger ist bei Türkgücü machtlos. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

Türkgücü München verliert mit 0:5 gegen Nördlingen. Der Abstieg in die Landesliga rückt näher. Nur 50 Fans kamen ins Stadion.

Am 23. Spieltag der Bayernliga Süd patzten die Topfavoriten fast im Gleichklang. So musste sich der TSV 1860 II beim SV Schalding-Heining mit einem 2:2 begnügen. Dabei gingen die Löwen in der Partie in Niederbayern sogar zweimal in Führung: In der 16. Minute unterlief Manuel Mörtlbauer ein Eigentor, kurz vor der Pause erzielte Loris Husic das 1:2. Aber die U21 des TSV 1860 vergab in der Folge einige hochkarätige Chancen und der Ex-Regionalligist aus Passau kam prompt in der 65. Minute noch zum Ausgleich durch Markus Gallmaier. Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr Türkspor Augsburg TürkAugsburg TSV Landsberg TSV Landsb. 2 2 Abpfiff Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr SV Schalding-Heining Schalding TSV 1860 München TSV 1860 II 2 2 Nach 90 Minuten Vollgas-Fußball zog Löwen-Coach Alper Kayabunar dennoch ein positives Fazit: „Es war das erwartet schwere Spiel, taktisch wollten wir ein wenig umstellen, was uns nicht ganz gelungen ist.“ Kayabunar über die Entwicklung einiger Talente: „Es macht uns stolz, wenn Spieler von uns bei den Profis auf dem Platz stehen, das zeigt die hervorragende Verbindung zwischen den Profis und der U21.“ Die zweite Mannschaft des TSV 1860 bleibt an der Spitze, weil Verfolger TSV Landsberg die Gunst der Stunde nicht nutzen konnte und ebenfalls sieglos blieb.

Der FC Deisenhofen will aus finanziellen Gründen auf einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga verzichten, hat aber sportlich großen Ehrgeiz. Dies zeigte sich beim 4:1-Heimsieg gegen den FC Sturm Hauzenberg. Die Treffer für das Team von Trainer Andy Pummer erzielten Jan Krettek (4.), Niclas Groß (6.), Lukas Kretschmar (49.) und Tobias Seidl (66.).

Der FC Pipinsried, der ebenfalls zum Kreis der Aufstiegsaspiranten gehört, enttäuschte dagegen bei der Nullnummer im Heimspiel gegen den FC Ismaning. Die Gäste feierten dagegen den Punktgewinn im Kampf um den Klassenverbleib.

Der SV Heimstetten gewann durch einen tollen Endspurt mit 3:1 in Gundelfingen. Nach einer Stunde lag die Mannschaft von Trainerin Sarah Romert noch mit einem Treffer in Rückstand: Mit seinem 16. Saisontor leitete Routinier Lukas Riglewski den Umschwung ein. Dann schlugen auch noch Yannick Günzel (70.) und Luka Arslan (90.+4) eiskalt zu. Da spielte es dann keine Rolle mehr, dass SVH-Akteur Dominique Girtler in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Der FC Sportfreunde Schwaig gewann das Heimspiel gegen den TuS Geretsried mit 1:0 und konnte sich dabei wieder einmal auf den besten Torschützen im Amateurfußball verlassen. Raffael Ascher verwandelte in der 20. Minute den Matchball.