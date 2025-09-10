Viererpack zu drei Punkten

Stürmer Patrick Friesdorf trifft viermal beim 5:1 (3:0)-Auswärtserfolg unserer ersten Mannschaft in Bornheim. Unsere U23 gewinnt nach zweimaligem Rückstand in Erftstadt und die U21 feiert den Derbysieg in Königsdorf.

Unsere erste Mannschaft hat am Sonntag den ersten Dreier der neuen Saison eingefahren. Bei Aufsteiger SSV Bornheim setzten sich die Zwanziger souverän mit 5:1 durch. Vor 250 Zuschauern avancierte Patrick Friesdorf zum Mann des Tages: Der Stürmer traf viermal und legte damit den Grundstein für den klaren Auswärtserfolg.