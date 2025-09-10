Viererpack zu drei Punkten

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Patrick Friesdorf netzte viermal gegen Bornheim. – Foto: Nick Förster
Stürmer Patrick Friesdorf trifft viermal beim 5:1 (3:0)-Auswärtserfolg unserer ersten Mannschaft in Bornheim. Unsere U23 gewinnt nach zweimaligem Rückstand in Erftstadt und die U21 feiert den Derbysieg in Königsdorf.
Unsere erste Mannschaft hat am Sonntag den ersten Dreier der neuen Saison eingefahren. Bei Aufsteiger SSV Bornheim setzten sich die Zwanziger souverän mit 5:1 durch. Vor 250 Zuschauern avancierte Patrick Friesdorf zum Mann des Tages: Der Stürmer traf viermal und legte damit den Grundstein für den klaren Auswärtserfolg.