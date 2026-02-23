Viererpack Westphale: MTV Bokel bereit für Rückrundenstart

– Foto: FuPa Lüneburg

Der MTV Bokel spielte eine sehr ansprechende Hinserie in der Bezirksliga Lüneburg IV. Seine Entwicklung unterstrich er im Test gegen den FC Hambergen, der dank einer starken ersten Hälfte mit einem deutlichen Resultat endete.

Auf dem Kunstrasenplatz in Loxstedt präsentierte sich der seinen einzigen Test gegen die U19 des JFV Biber (Niedersachsenliga) mit 2:4 verlierende MTV sehr gut aufgelegt. Die klare Überlegenheit spiegelte sich auch im Resultat wider. Schon nach 34 Minuten stand es nämlich 5:0. Angreifer Newen Westphale gelang binnen 18 Zeigerumdrehungen sogar ein lupenreiner Hattrick. Im bisherigen Saisonverlauf netzte er immerhin siebenmal bei nur neun Einsätzen ein. Nach dem Seitenwechsel trug sich Westphale nochmals in die Torschützenliste ein. Dazu traf auch Routinier Björn Bedürftig. Dem überforderten Kreisligisten gelang kurz vor Schluss durch Jan-Luca Neumann noch das Ehrentor.