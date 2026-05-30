Viererpack vorm Schützenfest: TuS tanzt Altenlingen schwindelig

Während in Altenlingen schon die ersten Schützenkrawatten auf der Tribüne saßen, schoss sich der TuS Lingen lieber selbst warm und zwar direkt in einen kleinen Derbyrausch. Colin Hammacher traf viermal in 27 Minuten, der ASV III schaute meist hinterher und Liveticker-Mann Markus Meer lieferte dazu den passenden Sommerabend-Soundtrack.

Es war eines dieser Derbys, bei denen man kurz aufs Handy schaut, wieder hochblickt und plötzlich steht es 0:3. Bereits nach sechs Minuten traf Colin Hammacher zur Führung, nachdem Henri Lohle den Ball clever zurückgelegt hatte. Danach ging alles ziemlich schnell und vermutlich sogar schneller als das Kaiserschießen auf dem parallel laufenden Schützenfest, wie Liveticker-Schreiber Markus Meer trocken bemerkte.

In der 17. Minute netzte Hammacher zum zweiten Mal, nur eine Minute später schnürte er bereits den Hattrick. Zweimal bereitete Hendrik Müller vor, einmal leitete Burmazovic stark ein. Altenlingen wirkte in dieser Phase wie ein Team, das noch gedanklich zwischen Bratwurstbude und Bierwagen pendelte.

Und weil vier Tore manchmal schöner aussehen als drei, setzte Hammacher nach 27 Minuten noch einen drauf: Müller schickte den Kapitän erneut und der jagte den Ball zum 0:4 in den Winkel. Vier Treffer in nicht einmal einer halben Stunde – das Derby war da eigentlich schon erzählt.

Altenlingen versucht’s, Rensing hält dagegen

Ganz ohne Gegenwehr wollte sich der ASV dann aber doch nicht in die Sommerpause verabschieden. Alexander Kampmann hatte kurz vor der Pause eine gute Möglichkeit, scheiterte aber an Norman Rensing. Wenig später verschoss Dennis Meiners einen Foulelfmeter für den TuS, weil Lukas Rüster stark parierte.

Nach dem Seitenwechsel kam Altenlingen zu mehreren Chancen: Johann Seybering tauchte frei vor Rensing auf, Ralf Janning scheiterte erst am Keeper und später klärte Hamitaj sogar auf der Linie. Doch an diesem Abend fehlte dem ASV schlicht das Tor und dem TuS fast gar nichts.

In der 63. Minute fiel schließlich noch das 0:5. Wieder war Hammacher beteiligt, wieder ging es einmal quer durch die Altenlingener Defensive. Jonas Lohmeyers Abschluss trudelte Richtung Linie, Hendrik Müller drückte den Ball endgültig über die Linie und erhöhte auf seinen 23. Saisontreffer.

Danach gehörte der Abend zunehmend den Abschieden. Beim ASV wurde Marius Janning verabschiedet, später bekam auch Ralf Janning seinen Moment. Auf TuS-Seite sagte Dennis Meiners Servus, ehe Markus Meer den Schlusspunkt setzte: souveräner Derby-Auswärtssieg, Platz zwei und danach Schützenfest.

Und ganz ehrlich: Danke zurück an Markus Meer. Ohne Leute wie ihn und all die vielen Liveticker-Schreiber wäre der Amateurfußball oft nur ein Ergebnis am Sonntagmorgen. So aber lebt er, mit Gewitterwolken, Schützenkrawatten, verschossenen Elfmetern und Viererpacks im Derby. Falls die Sommerpause zu langweilig wird: niedersachsen@fupa.net darf ruhig erfahren, was hier im Emsland Woche für Woche so stark läuft.