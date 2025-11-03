„Wahnsinn, wie er im Moment trifft“, schwärmte Trainer Dennis Brode über seinen treffsicheren Angreifer. Kildau brachte seine Mannschaft früh mit zwei Toren (15. und 18. Minute) auf die Siegerstraße. Doch Werlte blieb kämpferisch und kam nach einem umstrittenen Treffer zurück ins Spiel. Brode erklärte: „Das Spiel war recht zäh, Platz sehr tief und Werlte stand hinten kompakt. Wir machen aber schnell zwei Tore und kassieren dann einen Gegentreffer, wo unser Torhüter gefoult wird. Danach ist es dann wieder offen...“

Nach der Pause bekam Lohne einen Elfmeter zugesprochen, den Kildau sicher verwandelte – doch wenig später sorgte ein Strafstoß auf der Gegenseite erneut für Spannung. „Wir bekommen einen Elfmeter, um danach selbst einen zu verursachen. Nach dem 4:2 war es dann durch zum Glück, es war aber ein hartes Stück Arbeit.“ fasste Brode die umkämpfte Partie zusammen.

Am Ende stand ein verdienter, wenn auch mühsamer 4:2-Erfolg. Durch den Sieg bleibt Union Lohne mit 30 Punkten aus 13 Spielen auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze und hat zudem ein Spiel weniger as Spitzenreiter Altenlingen absolviert. Sparta Werlte hingegen bleibt mit 12 Punkten im Tabellenkeller.