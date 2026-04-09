Viererpack von Pfeifer schießt Eltern aus der Abstiegszone von P. M. · Heute, 08:16 Uhr · 0 Leser

Der SV Eltern hat sein Heimspiel gegen BW Papenburg II mit 4:1 gewonnen. Nach einem schwierigen Start übernahm die Mannschaft zunehmend die Kontrolle und ging mit einer verdienten Führung in die Pause. Spielertrainer Michael Peiffer prägte die Partie mit vier Treffern.

Peiffer sorgt für klare Verhältnisse vor der Pause Der SV Eltern fand zunächst schwer in die Partie, gewann jedoch mit dem Führungstreffer zunehmend an Sicherheit. In der Folge übernahm das Team die Kontrolle und erspielte sich mehrere Chancen. Michael Peiffer erzielte in der 26. Minute das 1:0 nach Vorlage von Luca Lampe. Noch vor der Halbzeit erhöhte er per Kopfball auf 2:0, vorbereitet von Kai Brinkhaus.

Dominanz nach der Pause und spätes Gegentor Auch im zweiten Durchgang blieb Eltern die spielbestimmende Mannschaft. Peiffer baute die Führung mit seinem dritten Treffer nach 56 Minuten weiter aus, ehe er in der 73. Minute mit seinem vierten Tor des Tages das 4:0 markierte. Erst in der Nachspielzeit gelang BW Papenburg II nach einer Ecke durch Ardenis Shahini noch der Treffer zum 4:1-Endstand. Am Ende stand ein verdienter Heimsieg für den SV Eltern, der nach anfänglichen Schwierigkeiten zu einer dominanten Leistung fand. Bereits am Freitag steht das nächste Spiel gegen den VfL Herzlake an.