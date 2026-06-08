Viererpack von Pepe Jagemann

Gleich viermal traf Pepe Jagemann beim deutlichen 5:1 in Wiepenkathen. – Foto: Michael Brunsch

Die Kehdinger hatten zuletzt das Topspiel beim SV Agathenburg/Dollern verloren und mussten dem Konkurrenten zur Meisterschaft gratulieren. Der TSV Wiepenkathen II zeigte sich gewohnt anfällig in der Defensive. Mit 73 Gegentoren stellt die Mansfeld-Elf die zweitmeisten Gegentore, nur Absteiger TSV Apensen II hat mit 80 mehr Treffer kassiert. Während der TSV dank der Ahlerstedter Niederlage in Burweg den Klassenerhalt feiern darf, kämpft die SV Drochtersen/Assel IV am letzten Spieltag gegen den TSV Eintracht Immenbeck IV um den zweiten Aufstiegsplatz hinter Agathenburg/Dollern.

"Wir sind hervorragend in die Partie beim TSV Wiepenkathen II gestartet und konnten bereits in der 4. Minute das wichtige 1:0 erzielen. Nach einer schönen Kombination über Florian Marx und Malte Horwege kam Pepe Jagemann zum Abschluss. Den ersten Versuch konnte Pascal Lobin noch parieren, beim Nachschuss war er dann aber machtlos. Durch das frühe Tor hatten wir das Gefühl, dass bei Wiepenkathen etwas die Zuversicht verloren ging, den benötigten Punkt für den Klassenerhalt aus eigener Kraft holen zu können. Wir haben bewusst kompakt gegen den Ball gearbeitet, die Räume eng gehalten und den Gastgebern viele Ballbesitzphasen überlassen. Dabei hatten wir das Spiel aus unserer Sicht dennoch gut unter Kontrolle, weil wir die gefährlicheren Aktionen hatten.

Pepe Jagemann und Malte Horwege stellen TSV vor Probleme

Immer wieder konnten wir über schnelle Umschaltmomente und lange Bälle hinter die Kette gefährlich werden. Vor allem unsere beiden schnellen Angreifer Pepe Jagemann und Malte Horwege sorgten dabei regelmäßig für Probleme. Das 2:0 fiel nach einer Standardsituation auf Höhe der Mittellinie. Jannis Beckmann schlug den Ball stark Richtung zweiten Pfosten, wo Joshua Horwege per Kopf ins kurze Eck vollendete. Zum Ende der ersten Halbzeit versuchte Wiepenkathen mit höherem Pressing mehr Druck aufzubauen und brachte dadurch etwas Unruhe in unsere Reihen. Wirklich zwingend wurden die Gastgeber dabei aber nicht. Unser Torwart, D/A IV-Legende, Patrick Josch, der uns an diesem Tag dankenswerterweise aushalf, musste nur selten ernsthaft eingreifen.

D/A legt nach

Zur zweiten Halbzeit haben wir mit Christian Kluth auf der Sechserposition noch einmal zusätzliche spielerische Qualität ins Spiel gebracht. Dadurch wurden wir im Spielaufbau deutlich sauberer und konnten immer wieder die Schnittstellen finden. Vor allem Pepe Jagemann wurde mehrfach stark in Szene gesetzt und nutzte die Räume konsequent. Folgerichtig erhöhte Pepe zunächst auf 3:0 und kurze Zeit später auch auf 4:0. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir das Gefühl, dass die Partie entschieden war. Auch bei den Gastgebern war spürbar, dass der Glaube an eine Wende zunehmend schwand. Nach dem 4:0 kassierten wir allerdings praktisch im direkten Gegenzug das 4:1. Marcus Lasonczyk erkannte, dass Patrick Josch etwas zu weit vor seinem Tor stand, und traf mit einem sehenswerten Fernschuss aus der Nähe der Mittellinie. Das 4:0 und das 4:1 fielen innerhalb weniger Sekunden. Wir haben uns davon jedoch nicht beeindrucken lassen und konnten kurze Zeit später erneut zuschlagen. Wieder wurde Pepe Jagemann mit einem präzisen Schnittstellenpass geschickt und stellte im Eins-gegen-Eins den 5:1-Endstand her.

Gäste vergeben Chancen

Auch danach hatten wir noch mehrere gute Möglichkeiten, das Ergebnis weiter auszubauen. Im Abschluss fehlte uns jedoch die letzte Konsequenz, sodass es beim verdienten 5:1 blieb. Ein Lob geht auch an Schiedsrichter Julian Hammann, der die Partie jederzeit souverän im Griff hatte und mit einer ruhigen Linie zu einem sehr fairen Spiel beitrug. Insgesamt war es ein angenehmer und sportlich fairer Fußballnachmittag. Besonders gefreut hat uns nach dem Spiel die Gastfreundschaft des TSV Wiepenkathen II. Trotz der Enttäuschung wurden wir noch auf eine Bratwurst eingeladen, da die Stimmung aufgrund erfolgreicher Schützenhilfe aus Burweg gut war. Übrigens durfte Trainerkollege André Matties aufgrund einer 3. Gelben Karte das Spiel gesperrt vom Sofa per Liveticker verfolgen 😂", sagt Ole Schmidt.

Schiedsrichter: Julian Hammann

Tore: 0:1 Pepe Jagemann (5.), 0:2 Joshua Horwege (30.), 0:3 Pepe Jagemann (55.), 0:4 Pepe Jagemann (70.), 1:4 Marcus Lasonczyk (71.), 1:5 Pepe Jagemann (74.).