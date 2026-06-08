Viererpack von Max Bachner reicht nicht zum direkten Klassenerhalt

Mit einem beeindruckenden 6:2-Heimsieg gegen den schon feststehenden Bezirksliga-Absteiger FC Srbija Ulm beendete unser SC Staig die Landesligasaison trotz alle dem auf dem Relegationsplatz. Somit konnte die ungeliebte Zusatzschicht nicht verhindert werden, wobei die Hille-Elf einen tollen Auftritt hinlegte und sich selber nicht vorwerfen kann, da man in diesem Spiel alles versuchte. Trotz des Vierpacks vom überragenden Max Bachner blieb es über das gesamte Spiel hinweg ein Rechenspiel, um noch kurz vor knapp den Klassenerhalt direkt zu sichern. Leider strauchelten die direkten Konkurrenten durchweg nicht und auch auf das notwendige Ergebnis aus der Verbandsliga (SSV Ehingen-Süd musste mit fünf Toren siegen; Ergebnis 4:1) warte man vergebens. Somit müssen die Staiger Jungs am kommenden Samstag in der ersten Zusatzschicht gegen den Bezirksliga Oberschwaben Vertreter SGM Ummendorf/Fischbach bestehen damit das Endspiel um den Verbleib in der Landesliga steigen kann. Daumen drücken, lautstark anfeuern und mit allem, was laufen kann: Macht Euch auf den Weg nach Riedlingen zum ersten Endspiel um die Klasse.

Ein paar Worte zum Spiel sind trotz der bevorstehende Aufregung erlaubt: Unsere Staiger präsentieren sind am vergangenen Samstag hellwach, sehr gut eingestellt und endlich auch mal wieder mit einer Personaldecke, die man sich in einigen anderen Spielen gerne gewünscht hätte. Das erste Tor gehörten den Gäste und mit einem satte Schuss aus über 30m in den Winkel war unser Manuel Fetzer sowas von chancenlos bei einem Tor Marke Traumtor. Apropos Traumtore: Dem stand der SC Staig keineswegs nach und der unglaublich gut aufgelegte Max Bachner machte mit den Gegner, was er wollte, und stellte schon in Durchgang eins mit vier Treffern (15./20./40./42.) auf 4:1. Alle Tore samt eines souverän getretenen Elfmeter waren traumhaft schön bzw. sicher. Der Schlusspunkt in der überragenden 1. Hälfte setzte Silvan Laib, der seinem Sportkameraden in nichts nachstand und ebenso traumhaft in den Winkel zum 5:1 traf. So war schon zur Pause das Spiel entschieden und wie weit das Ergebnis reichen wird, sollte sich leider zeigen. Der sechste Staiger Treffer erzielte Oli Bischof in der Nachspielzeit und den Schlusspunkt setzten die Gäste dann mit dem 6:2. Einer sehr intensiven und torreichen 1. Hälfte folgte eine etwas schwächere 2. Halbzeit, aber mit solch einem Auftritt in der Relegation darf man gerne von einer weiteren Landesligasaison träumen, da man spielerisch gegen sonst so spielstarken Serben ein super Spiel aufs Grün brachte. Bravo für die tolle Teamleistung und mit diesem Spiel geht man mit einem richtig guten Gefühl in die Entscheidungsspiele.