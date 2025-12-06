Viererpack von Martin bei SVR-Sieg, Wangen gewinnt 2:1

Der FC Wangen ringt die SSG Ulm 99 in letzter Minute nieder, Türkspor Neu-Ulm und der TSV Neu-Ulm trennen sich unentschieden, der SV Reinstetten überrollt den FC Srbija Ulm mit einer furiosen Offensivleistung, der FV Olympia Laupheim verspielt im Derby eine komfortable Führung gegen den FV Biberach. Zwischen dem FV Rot-Weiß Weiler und dem FC Blaubeuren fällt im direkten Duell der Topteams kein Tor.

Der FC Wangen verabschiedete sich vor 123 Zuschauern mit einem dramatischen Heimsieg in die Winterpause und brachte die SSG Ulm 99 spät zu Fall. Justin Schumacher sorgte in der 45. Minute für die Führung, die Mika Kürner nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff in der 47. Minute egalisierte. Als vieles auf ein Remis hindeutete, schlug Daniel Wellmann in der 90.+4 Minute eiskalt zu. Wangen festigt damit Platz sieben und hat die vorderen Plätze im Blick, die SSG Ulm rutscht auf Rang fünf ab. ---

Mi., 01.04.2026, 18:00 Uhr SC Staig SC Staig TSV 1889 Buch TSV Buch 18:00 live PUSH



Der SC Staig (Platz 12, 21 Punkte) verlor zuletzt knapp mit 0:1 in Neu-Ulm. Der TSV 1889 Buch (Platz 8, 23 Punkte) dagegen tritt nach dem überzeugenden 5:0 gegen Bad Schussenried mit breiter Brust an. Für Staig geht es darum, nicht auf die direkten Abstiegsplätze abzurutschen, während Buch weiter nach oben klettern möchte.

---



Im Ulmer Stadtderby gab der Tabellenführer erstmals seit 7 Spielen wieder Punkte ab. Ediz Demirkiran brachte Türkspor Neu-Ulm in der 15. Minute in Führung und damit auch die Siegerstraße. Lange sah alles nach einem Heimsieg aus, ehe Nikola Trkulja in der 73. Minute den späten Ausgleich für den TSV Neu-Ulm markierte. Türkspor Neu-Ulm bleibt mit 42 Punkten Tabellenführer, der TSV Neu-Ulm sammelt mit dem Punkt einen wichtigen Zähler und steht mit 23 Punkten auf Rang neun. Im Ulmer Stadtderby gab der Tabellenführer erstmals seit 7 Spielen wieder Punkte ab. Ediz Demirkiran brachte Türkspor Neu-Ulm in der 15. Minute in Führung und damit auch die Siegerstraße. Lange sah alles nach einem Heimsieg aus, ehe Nikola Trkulja in der 73. Minute den späten Ausgleich für den TSV Neu-Ulm markierte. Türkspor Neu-Ulm bleibt mit 42 Punkten Tabellenführer, der TSV Neu-Ulm sammelt mit dem Punkt einen wichtigen Zähler und steht mit 23 Punkten auf Rang neun.

---



Der SV Reinstetten legte einen der eindrucksvollsten Auftritte der Saison hin und ließ dem FC Srbija Ulm in der Anfangsphase kaum Luft. Dominik Martin traf gleich dreifach in der 7., 18. und 23. Minute und sorgte früh mit seinem lupenreinen Hattrick für klare Verhältnisse. Jannik Keller erhöhte in der 26. Minute auf 4:0, ehe die Gäste noch vor der Pause durch Nenad Đurić in der 42. Minute und Dalibor Andjic in der 45.+2 Minute verkürzten. Den Schlusspunkt setzte erneut Dominik Martin mit seinem vierten Treffer in der 88. Minute. Der SV Reinstetten rückt mit 30 Punkten auf Rang drei vor, der FC Srbija Ulm verbleibt mit 23 Punkten auf Platz zehn.

---







Der FV Olympia Laupheim schien früh auf dem Weg zu einem sicheren Heimsieg. Philip Jelica brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, Hannes Schacher erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Doch der FV Biberach/Riß gab sich nicht geschlagen und fand spät zurück ins Spiel. Raphael Geiger traf in der 80. Minute zum Anschluss und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 90.+2 Minute für den späten Ausgleich im Derby. Laupheim rutscht mit 30 Punkten auf Rang vier ab, der FV Biberach liegt mit 19 Punkten vorerst auf Platz 13.

---



Im Verfolgerduell zwischen dem FV Rot-Weiß Weiler und dem FC Blaubeuren fielen keine Tore, es war jedoch ein Unentschieden der besseren Sorte. Beide Mannschaften lieferten sich über 90 Minuten einen intensiven Kampf, konnten jedoch die vorhanden Chancen nicht nutzen. Der FV Rot-Weiß Weiler steht 30 Punkten auf Rang sechs, der FC Blaubeuren bleibt mit 31 Punkten Tabellenzweiter.

---