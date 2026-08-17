Viererpack von Koß: Nortorf II lässt Hennstedt keine Chance

– Foto: Marcel Eichholz

Der TuS Nortorf II hat am vierten Spieltag ein deutliches Zeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Markus Rauert besiegte den SV Kickers Hennstedt am Sonnabend mit 5:0 und setzte sich mit nun neun Punkten aus vier Spielen an die Spitze der Tabelle. Hennstedt bleibt dagegen nach drei absolvierten Begegnungen bei einem Zähler und steht auf dem 15. Platz.

Für Hennstedt wurde die Partie noch vor der Pause endgültig zu einer äußerst schwierigen Aufgabe. Koß schlug innerhalb von zwei Minuten gleich doppelt zu: Erst traf er in der 34. Minute zum 3:0, dann legte er in der 36. Minute das 4:0 nach. Damit war die Begegnung bereits zur Halbzeit praktisch entschieden.

Die Richtung gab Nortorf schon früh vor. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Koß zum 1:0 traf. Die Gastgeber ließen nicht locker und erhöhten in der 22. Minute durch Kjell Thore Themm auf 2:0.

Koß setzt mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel blieb ein ähnlich torreiches Geschehen zunächst aus. Nortorf musste angesichts des deutlichen Vorsprungs nicht mehr ins volle Risiko gehen, während die Kickers versuchten, die Partie trotz der schwierigen Ausgangslage zu stabilisieren.

Trainer Benjamin Dietrich verwies nach dem Spiel vor allem auf die angespannte Personalsituation seiner Mannschaft. Hennstedt habe mit einer „stark zusammengewürfelten Mannschaft“ antreten müssen. Dadurch habe es teilweise an Abstimmung und Sicherheit im Zusammenspiel gefehlt.

Den Schlusspunkt setzte erneut Koß. In der 76. Minute erzielte der Nortorfer seinen vierten Treffer des Nachmittags und stellte auf 5:0. Damit war der klare Heimsieg endgültig perfekt.

Dietrich wollte trotz der deutlichen Niederlage nicht ausschließlich das Negative sehen. „Besonders positiv war, dass sich auch die Jungs aus der zweiten Reihe gezeigt und ihre Chance genutzt haben“, sagte der Hennstedter Trainer. Darauf wolle die Mannschaft aufbauen. Entscheidend sei nun, die personellen Schwierigkeiten zu überbrücken und wieder mehr Stabilität sowie Eingespieltheit zu entwickeln.

Für Nortorf fällt die Zwischenbilanz dagegen ausgesprochen positiv aus. Mit drei Siegen aus vier Begegnungen, neun Punkten und 18:5 Toren steht die zweite Mannschaft des TuS nach diesem Spieltag auf Rang eins.

Hennstedt muss den Blick dagegen nach vorne richten. Am Sonntag, 23. August, empfangen die Kickers den TSV Lägerdorf II. Nortorf II ist am selben Tag beim Edendorfer SV gefordert.

TuS Nortorf II – SV Kickers Hennstedt 5:0

TuS Nortorf II: Chris Kröhnert, Tjard Lucas Beth (61. Justin Reimers), Benedikt Martin Schümann, Kjell Thore Themm, Finn Friedrich Keller (46. Ole Semmler), Marlon Jerome Koß, Sören Bruhn (46. Jonas-Philip von Brocken), Leon Koß, Marc Nitsch (79. Nils Hüttel), Jordan Dean Thielbörger, Lukas Reimers (68. Levin Siedler) - Trainer: Markus Rauert

SV Kickers Hennstedt: Kjell Ivers, Levin Schemmel, Timo Körber, Alexander Otho, Ruben Soth, Matti Xander Ernst, Nicolas Knopik, Kevin Ladendorf, Thore Breiholz, Jokke Mats Kullick, Timo Breiholz - Trainer: Benjamin Dietrich

Tore: 1:0 Leon Koß (2.), 2:0 Kjell Thore Themm (22.), 3:0 Leon Koß (34.), 4:0 Leon Koß (36.), 5:0 Leon Koß (76.)