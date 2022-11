Viererpack von Kersten

Alicia Kersten gelangen gleich vier Tore. Den fünften Treffer erzielte Mareike Schröder. „Nach vier Wochen Pause hatten die Mädels wieder Bock. Die Pause war echt lang“, sagte Co-Trainerin Jasmin Hildebrandt, die den verhinderten Joshua von Glahn erfolgreich vertrat. „Es war ein Top-Start von uns, deshalb konnte ich an der Seitenlinie relativ entspannt sein“, sagte sie. Schon nach einer halben Stunde stand es 4:0. „Der Gegner hat es uns relativ leicht gemacht, weil sie sehr hoch standen und wir viel Platz für Bälle in die Tiefe hatten. So haben wir viele Chancen herausgespielt“, sagte Hildebrandt.