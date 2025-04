Viererpack von Julian Kopka beim 15-Tore-Spektakel in Mülheim

Völlig vogelwild lief der Spieltag in der Kreisliga A Duisburg-Mülheim-Dinslaken, Gruppe 1. Beim 5:4 zwischen der SG Duisburg-Süd und dem Mülheimer SV II ging es munter hin und her, der ETuS Bissingheim hat beim 0:7 gegen TuSpo Saarn eine böse Klatsche kassiert und Rot-Weiss Mülheim hat gegen den SV Heißen aus einem 2:3-Pausenrückstand noch einen 10:5-Sieg gemacht. In der Staffel 2 hat Mirco Belghaus mit seinem späten Treffer den MTV Union Hamborn zum Sieg geschossen. Gewinner des Spieltags ist aber die DJK Lösort Meiderich, die einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf einfahren konnte.

Was ein verrückter Spieltag in der Kreisliga A1 Duisburg. Unbeeindruckt hat die Spvgg Meiderich 06/95 ihr Auswärtsspiel beim TSV Heimarerde mit 4:1 gewonnen und damit die Spitzenposition gefestigt. Auch Toptorjäger Tobias Freiwald steuerte einen Treffer bei. Im Verfolgerduell hat der ETuS Bissingheim Schiffbruch erlitten und mit 0:7 gegen TuSpo Saarn verloren. Hin und her ging es auch zwischen der SG Duisburg-Süd und dem Mülheimer SV II - natürlich inklusive eines Treffers von Osman Sahin.

ETuS Bissingheim – TuSpo Saarn 1908 0:7

ETuS Bissingheim: Pascal Eickelbaum, Nico Mühlenkamp, Kevin Treudt, Timon Heymann, Ramon De Palma Alandi, Nico Hommes, Jonas Lutz, Patrick Hommes, Tobias Boy, Luan Dautaj, Kai Manthei - Trainer: Fabian Kümmel - Trainer: Hanjo Hoffmann

TuSpo Saarn 1908: Sebastian Pawlik, Julien Wolterhoff, Tim van De Wetering, Fabian Hübner, Luis Robert Gebauer, Jannis Stedter, Patrick Junk, Tim-Samuel Bengs, Simon Sander, Faouzi Amhamdi, Marvin Ellmann - Trainer: Felix Maly

Schiedsrichter: Oualid Elhahaoui - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Julien Wolterhoff (14.), 0:2 Simon Sander (19.), 0:3 Marvin Ellmann (42.), 0:4 Marvin Ellmann (44.), 0:5 Faouzi Amhamdi (58.), 0:6 Arhan Yusuf Ilkbahar (71.), 0:7 Arhan Yusuf Ilkbahar (90.+2)

___________

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

So., 13.04.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - TSV Heimaterde Mülheim

So., 13.04.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 13.04.25 15:00 Uhr Viktoria Buchholz II - TuS Mündelheim

So., 13.04.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - ETuS Bissingheim

So., 13.04.25 15:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SC Croatia Mülheim

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV Heißen - SV Duissern

Spieltag 24 wurde bereits im Februar ausgetragen.

25. Spieltag

Fr., 25.04.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - ETuS Bissingheim

So., 27.04.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Spvgg Meiderich 06/95

So., 27.04.25 15:00 Uhr Viktoria Buchholz II - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 27.04.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Duissern

So., 27.04.25 15:30 Uhr SV Heißen - SC Croatia Mülheim

So., 27.04.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - SV Rot-Weiss Mülheim

___________

So lief der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

Tabellenführer Rhenania Hamborn hat seinen Vorsprung in der Gruppe 2 auf nun elf Punkte ausgebaut und kann in die tiefergehenden Planungen der Aufstiegsfeierlichkeiten gehen. Blinort Namoni und Besnik Misini schnürten beim 4:0-Sieg beim SV Hamborn 1890 jeweils einen Doppelpack. Verfolger DJK Vierlinden unterlag im Derby den Sportfreunden Walsum 09 mit 1:2 und musste damit Tabellenplatz zwei räumen.

Neuer Verfolger Nummer eins ist der MTV Union Hamborn, der dank eines Treffers von Mirco Belghaus in der 81. Minute zu einem knappen Erfolgserlebnis beim TV Jahn Hiesfeld kam. Ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf hat die DJK Lösort Meiderich gezeigt und RWS Lohberg mit 5:2 bezwungen.

DJK Lösort Meiderich - RWS Lohberg