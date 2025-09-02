Viererpack von David Mehl sichert Neetze den Sieg gegen Wieren

In der Bezirksliga Lüneburg 1 trafen am 4. Spieltag der TuS Wieren und der TuS Neetze aufeinander. Am Ende setzte sich Neetze dank eines überragenden David Mehl mit 4:3 durch.
Mehl brachte sein Team gleich mehrfach in Führung, doch Wieren kam immer wieder zurück ins Spiel. Erst kurz vor Schluss gelang dem Neetzer Angreifer per Kopf nach Flanke von Hüseyin Alak das entscheidende Tor zum 4:3. „Das waren wichtige Punkte in einem 6-Punkte-Spiel mit einem überragenden David Mehl“, erklärte Trainer Maik Peyko auf Instagram.
Der TuS Wieren sprach auf Instagram von einem schwachen Spiel beider Mannschaften, geprägt von Fehlern und offenen Abwehrreihen. Trotz zahlreicher Chancen fehlte die Konsequenz im Abschluss, hinzu kamen unnötige Ballverluste und verlorene Zweikämpfe. "Unterm Strich geht das Ergebnis in Ordnung, da Neetze über weite Strecken mehr vom Spiel hatte und wir zu selten das umsetzten, was wir uns vorgenommen hatten. Die Niederlage ist schmerzhaft, zeigt uns aber deutlich, woran wir arbeiten müssen, um in den kommenden Spielen erfolgreicher aufzutreten", so der TuS Wieren.
Kapitän Corvin Behrens reist aus dem Urlaub an
Neetze musste auf gleich neun Spieler verzichten, darunter Stammkeeper Noah Siergiej sowie die etatmäßigen Innenverteidiger Linus Büchler und Leonard Dorn. Umso wertvoller war die Rückkehr von Kapitän Corvin Behrens, der eigens aus seinem Urlaub auf Mallorca anreiste, nachdem er sich mit Trainer Peyko und Manager Marco Schulze abgestimmt hatte.
Neuzugang beim TuS Neetze
Zudem gab beim TuS Neetze mit Nikolaos Chalkiadakis ein Neuzugang sein Debüt. Der junge Spielmacher mit Erfahrungen in der ersten und zweiten griechischen Liga überzeugte und lenkte das Spiel im Mittelfeld zusammen mit Behrens und Alak.