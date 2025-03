Viererpack und voller Fokus: Herrmann schießt SC LWL 05 zum Sieg Luca Herrmann glänzt beim 6:2 gegen Setzen – und wechselt im Sommer in die Oberliga Verlinkte Inhalte BZL Westfalen St. 5 SC LWL 05 Luca Uwe Herrmann

Luca Herrmann vom SC LWL 05 trifft beim 6:2-Auswärtssieg gegen den SV Setzen vierfach. Der 23-Jährige belegt nun Platz zwei der überkreislichen Torjägerliste – und will sich mit einem starken Saisonabschluss vom Heimatverein verabschieden.

Mit einem furiosen Auftritt beim 6:2-Erfolg gegen den SV Setzen hat Luca Herrmann seine beeindruckende Saison beim SC LWL 05 fortgesetzt: Der 1,90 Meter große Stürmer erzielte vier Tore und war einmal mehr der entscheidende Mann auf dem Platz. „Das Spiel war insgesamt eine sehr gute Mannschaftsleistung“, betont Herrmann im Gespräch. „Ich wurde in den richtigen Momenten – wie so oft – von Michel Aspelmeyer und Dennis Busenius, aber auch den anderen Kollegen gut in Szene gesetzt, um den Ball im Tor unterzubringen.“

Mit nun 28 Saisontreffern liegt der 23-Jährige auf Platz zwei der überkreislichen Torschützenliste in Westfalen. Ein konkretes Ziel habe er sich dabei nie gesetzt: „Mir ist viel wichtiger, dass wir als Mannschaft die drei Punkte holen. Klar freut es mich, wenn ich mit meinen Toren helfen kann, aber wer die Tore macht, ist zweitrangig.“ Die Torjägerliste verfolgt er zwar, sieht sie aber eher als Randnotiz: „Ich versuche in jedem Spiel, das Maximum herauszuholen – was am Ende an Zahlen steht, wird man sehen.“ Abschied mit Ansage – „Motivation ist sehr groß“