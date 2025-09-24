Viererpack und Traumtore: Sascha Mölders zerlegt die Kreisliga

Obwohl Sascha Mölders in NRW einen Regionalligisten trainiert, spielt die Legende des TSV 1860 München noch immer für einen bayerischen Kreisligisten.
München – Zwei Niederlagen in Serie setzte es für den TSV 1860 München. Mit der aktuellen Trainerdiskussion rund um Patrick Glöckner ist mal wieder viel Trubel an der Grünwalder Straße. Vielleicht braucht es jetzt einfach frischen Wind durch einen Neuzugang. In der Kreisliga Augsburg gibt es ein aufstrebendes Talent, das jede Defensivreihe in Angst und Schrecken versetzt.
Sascha Mölders heißt der Jungspund. Für den SV Mering II trifft der Stoßstürmer nach Belieben. Acht Tore und drei Vorlagen verweist der Star der Mannschaft nach gerade mal sechs Spielen (Quelle: FuPa.net). Na gut, mit 40 Jahren befindet sich Mölders in seinem dritten oder gar vierten Frühling.
Doch das Toreschießen verlernt man augenscheinlich nie – zumindest nicht, wenn man eine Legende des TSV 1860 München ist und den prunkvollen Namen „Wampe von Giesing“ trägt. Mit beachtlichen 82 Toren aus 212 Partien verzückte der gebürtige Essener die Löwen-Anhänger. Historisches gelang ihm mit dem FC Augsburg. Für die Fuggerstädter erzielte er das erste Bundesligator der Vereinsgeschichte.
Er ist der Mann für das Spezielle, Sascha Mölders. Und das eben auch in der Kreisliga Augsburg. Beim SV Mering II spielt der Ex-Profi auf seine alten Tage manchmal sogar mit seinem Sohn Noah, der eigentlich in der Bezirksliga für die erste Mannschaft kickt. So standen die beiden beispielsweise auch vor einer Woche gegen den TSV Pfersee auf dem Feld.
Was sich wie ein normaler Kreisliga-Spieltag anhört, entwickelte sich zu einem Spektakel. Vorhang auf, für Sascha Mölders: Gerade mal 15 Minuten brauchte der Stürmer für einen lupenreinen Viererpack (26., 29., 33. und 41. Minute). Einer dieser Treffer war sogar ein denkwürdiger Freistoß aus mehr als 40 Metern Entfernung, wie die Augsburger Allgemeine berichtet.
Es ist nicht das erste Freistoßtor für Mölders. Bereits im Testspiel gegen den TSV Dasing gelang dem Unikat ein traumhafter Treffer aus der Ferne. Es scheint so, als könne die „Wampe von Giesing“ noch immer in höheren Ligen eine gute Figur abgeben. Als Trainer eines Regionalligisten geht er damit mit gutem Vorbild voran.
Mit dem SC Wiedenbrück belegt Chefcoach-Mölders aktuell Platz 16 in der Regionalliga West. Seit Jahresbeginn steht er an der Seitenlinie des SCW. Rund 570 Kilometer und sechs Stunden Autofahrt liegen zwischen Wiedenbrück und Mering. Doch der Torhunger von Sascha Mölders ist nicht zu stillen und bringt ihn immer wieder zurück nach Schwaben. (mh)