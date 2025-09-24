Viererpack und Traumtore: Sascha Mölders zerlegt die Kreisliga

Vier Tore in 15 Minuten. Die „Wampe von Giesing“ hat noch nicht fertig. – Foto: IMAGO/Rudi Fischer/M.i.S.

Obwohl Sascha Mölders in NRW einen Regionalligisten trainiert, spielt die Legende des TSV 1860 München noch immer für einen bayerischen Kreisligisten.

München – Zwei Niederlagen in Serie setzte es für den TSV 1860 München. Mit der aktuellen Trainerdiskussion rund um Patrick Glöckner ist mal wieder viel Trubel an der Grünwalder Straße. Vielleicht braucht es jetzt einfach frischen Wind durch einen Neuzugang. In der Kreisliga Augsburg gibt es ein aufstrebendes Talent, das jede Defensivreihe in Angst und Schrecken versetzt. Sascha Mölders heißt der Jungspund. Für den SV Mering II trifft der Stoßstürmer nach Belieben. Acht Tore und drei Vorlagen verweist der Star der Mannschaft nach gerade mal sechs Spielen (Quelle: FuPa.net). Na gut, mit 40 Jahren befindet sich Mölders in seinem dritten oder gar vierten Frühling.

Legende des TSV 1860 München spielt zusammen mit seinem Sohn Doch das Toreschießen verlernt man augenscheinlich nie – zumindest nicht, wenn man eine Legende des TSV 1860 München ist und den prunkvollen Namen „Wampe von Giesing“ trägt. Mit beachtlichen 82 Toren aus 212 Partien verzückte der gebürtige Essener die Löwen-Anhänger. Historisches gelang ihm mit dem FC Augsburg. Für die Fuggerstädter erzielte er das erste Bundesligator der Vereinsgeschichte.

Er ist der Mann für das Spezielle, Sascha Mölders. Und das eben auch in der Kreisliga Augsburg. Beim SV Mering II spielt der Ex-Profi auf seine alten Tage manchmal sogar mit seinem Sohn Noah, der eigentlich in der Bezirksliga für die erste Mannschaft kickt. So standen die beiden beispielsweise auch vor einer Woche gegen den TSV Pfersee auf dem Feld.

Typisch Mölders: Unzählige Male setzte der Stürmer zum Fallrückzieher an. – Foto: imago/ActionPictures