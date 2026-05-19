Viererpack und Meistertraum: Paulina Patschke glänzt in Neukirch

Die Treffsicherheit der Stürmerin nimmt fast schon magische Züge an, besonders wenn es um ruhende Bälle geht. Auf ihre Lieblingsart des Torabschlusses angesprochen, offenbart sie ein ganz besonderes Highlight der jüngsten Vergangenheit, bleibt aber als Teamplayerin pragmatisch. „In den letzten beiden Spielen habe ich direkt per Ecke getroffen, das war schon ein schönes Gefühl. Ansonsten freue ich mich einfach über jedes Tor, egal wie es entsteht“, erklärt die treffsichere Offensivspielerin.

Der 7:0-Auswärtssieg bei der TSG Bad Wurzach war das Resultat einer leidenschaftlichen und geschlossenen Mannschaftsleistung, die von der ersten Sekunde an auf dem Platz spürbar war. Patschke betont, dass ihre eigene Gala nur durch das unermüdliche Miteinander möglich wurde. „Wir haben als Mannschaft sehr gut zusammengespielt und uns gegenseitig unterstützt. Dadurch konnten wir unser Spiel von Anfang an gut durchziehen und haben unsere Chancen genutzt“, beschreibt sie die Dynamik auf dem Feld.

Ein neues Zuhause voller Nestwärme

Obwohl Patschke erst seit dieser Saison das Trikot der des TSV Neukirch trägt, hat sie in Rekordzeit eine tiefe Heimatbindung aufgebaut. Das familiäre Umfeld und die treuen Zuschauer entfachen in ihr eine viel Spielfreude. „Vor allem der Zusammenhalt auf und neben dem Platz macht den gesamten TSV so besonders. Außerdem ist es schön zu sehen, wie viele uns bei den Spielen unterstützen. Obwohl ich erst seit dieser Saison dabei bin, wurde ich direkt super aufgenommen und habe mich von Anfang an sehr wohlgefühlt“, schwärmt sie über ihre emotionale Integration in den Verein.

Die Inspiration durch ein nationales Vorbild

Ihr eigener Offensivdrang spiegelt sich auch in der Bewunderung für eine feste Größe des deutschen Frauenfußballs wider. Gefragt nach einer Lieblingsspielerin, muss die 22-Jährige nicht lange überlegen und nennt einen großen Namen aus der Nationalmannschaft. „Ja, auf jeden Fall Jule Brand. Ich finde vor allem ihre Schnelligkeit und ihren Ehrgeiz beeindruckend. Außerdem gefällt mir ihre offensive und mutige Spielweise sehr gut“, schwärmt Patschke von den Qualitäten ihres sportlichen Idols.

Die unbändige Sucht nach dem gegnerischen Strafraum

Auf dem Rasen zieht es die spielstarke Fußballerin unaufhaltsam nach vorne, dorthin, wo Spiele entschieden werden und die Anspannung am höchsten ist. Im Angriff hat sie ihre absolute Berufung gefunden. „Am liebsten spiele ich im Sturm, weil man dort viele offensive Aktionen hat und immer wieder Chancen herausspielen kann“, begründet sie ihre Leidenschaft für die vorderste Front, in der sie ihre Stärken optimal entfalten kann.

Der alles entscheidende Showdown um den Titel

Mit dem aktuellen Spitzenplatz im Rücken steuert das Team nun auf den Höhepunkt der Saison zu. Das nächste Match wird ein echtes Endspiel, das der Torjägerin bereits jetzt ein Kribbeln beschert. „Als Nächstes steht das wichtige Spiel gegen unseren direkten Tabellennachbarn an, das wahrscheinlich entscheidend für die Meisterschaft wird. Unser Ziel ist es, den ersten Tabellenplatz bis zum Saisonende zu verteidigen“, lautet ihre kämpferische, aber fokussierte Marschroute.

Der Traum von beständiger Weiterentwicklung

Für die mittel- und langfristige Zukunft setzt sich Patschke Ziele, die von einem sportlichen Ehrgeiz zeugen, aber nie den Kern des Sports aus den Augen verlieren. Sie will das Feuer bewahren. „Ich möchte weiterhin Spaß am Fußball haben und mich sportlich weiterentwickeln. Außerdem hoffe ich, auch in Zukunft weiterhin viele Tore schießen zu können“, blickt sie voller Vorfreude auf die kommenden Jahre auf dem grünen Rasen.

Ausdauer auf dem Rennrad und den Laufstrecken

Um diese Dynamik im Ligabetrieb abzurufen, schöpft die Stürmerin auch abseits des Platzes viel Energie aus der Bewegung. Ihre Freizeitaktivitäten stehen ganz im Zeichen von Ausdauer und frischer Luft. „Ich gehe gerne laufen und fahre in meiner Freizeit auch Rennrad“, beschreibt sie ihre sportliche Vielfalt, die ihr das nötige Fundament für die 90 Minuten liefert.

Ein Meilenstein im akademischen Lebenslauf

Auch im Berufsleben steht die Spielerin der Woche vor einem bedeutenden Meilenstein. Mit der gleichen Disziplin, die sie vor dem Tor an den Tag legt, treibt sie ihre Ausbildung voran. „Ich bin duale Studentin und werde voraussichtlich dieses Jahr meinen Bachelor-Abschluss machen“, erklärt sie über ihren Alltag. Eine junge Frau, die im Studium und auf dem Platz zeigt, wie weit man mit Fleiß, Herzblut und Entschlossenheit kommen kann.