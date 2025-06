Viererpack Rieder! Nandlstadt zerlegt Marzling – FCS gewinnt Krimi

Eine Gala-Vorstellung des TSV Nandlstadt in der ersten Halbzeit! Im entscheidenden Relegationsspiel um den Kreisliga-Platz demontierten die Gastgeber den SV Marzling mit 5:0 und ließen dabei von Beginn an keine Zweifel an ihrem Klassenerhalt aufkommen. Lukas Rieder avancierte zum absoluten Matchwinner mit einem spektakulären Viererpack – er traf in der 7., 29., 39. und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2). Niklas Tafelmaier sorgte in der 11. Minute für das zwischenzeitliche 2:0. Bereits zur Pause war die Partie bei 5:0 praktisch entschieden. Vor 621 Zuschauern leitete Farin Münchhoff aus Gaimersheim das einseitige Duell. Nandlstadt feiert mit dieser überragenden Leistung den Verbleib in der Kreisliga, während Marzling auch in der nächsten Saison in der Kreisklasse angreifen muss.

TSV Nandlstadt – SV Marzling 5:0

TSV Nandlstadt: Lukas Schütt, Felix Betz, Alexander Feichtmeier, Tobias Betz (58. Andreas Rauscher), Simon Prummer, Sebastian Hollweck (63. Lukas Lang), Lukas Rieder, Matthias Koeckeis (73. Daniel Feichtmeier), Niklas Tafelmaier (83. Johannes Altmann), Jonas Pichlmaier (69. David Materna), Johannes Gerlspeck

SV Marzling: Julian Brand, Deniz Sökülmez, Pablo Arevalo-Hölscher, Simon Wörle (79. Tobias Seiler), Jakob Kleidorfer (46. Florian Schwager), Ludwig Kollmannsberger (79. Patrick Reiter), Tobias Duffner, Michael Frank (21. Tom Spielvogel), Benedikt Wohner, Serkan Sen, Tobias Herrmann (79. Benedikt Baumgartner)

Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim) - Zuschauer: 621

Tore: 1:0 Lukas Rieder (7.), 2:0 Niklas Tafelmaier (11.), 3:0 Lukas Rieder (29.), 4:0 Lukas Rieder (39.), 5:0 Lukas Rieder (45.+2)