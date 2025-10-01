Viererpack reicht nur für Platz drei der Donau/Isar Kreisklassen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit acht Toren nach sechs Spieltagen teilen sich zwei Torschützen der Kreisklassen Donau/Isar den ersten Platz. Mit zusätzlich vier Assists sticht Korbinian Lommer raus. "Kurbe" schaffte es diesen Monat dreimal hintereinander Teil der Elf der Woche zu werden. Bemerkenswert war seine Leistung im Spiel der SpVgg Altenerding II gegen den SV Eichenried. Ihm gelang ein Hattrick. Den Großteil der 22 bereits geschossenen Tore des SVE sind ihm zu verdanken.

Den gesamten September lang traf Daniel Mömkes das Tor für seinen Verein, den TSV Eching. Dabei verwandelte er insgesamt drei Elfmeter, zwei davon im letzten Spiel gegen den SV Marzling. Mehr als die Hälfte der 13 Tore des TSV sind ihm zu verdanken.