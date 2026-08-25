Viererpack nach Rückstand: John führt Asterode zum Auswärtssieg

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Diese Woche hat sich Lukas John von der SG Asterode/Christerode/Olberode durchgesetzt. Beim 5:1-Auswärtssieg gegen die SG Antrefftal/Wasenberg erzielte der 21-jährige Stürmer gleich vier Treffer und wurde damit zum entscheidenden Mann einer Partie, die für seine Mannschaft zunächst alles andere als optimal begonnen hatte.

FuPa Nordhessen präsentiert den „MVP“ – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore und Vorlagen entscheiden dabei, auch die Stimmen der FuPa-Community fließen in die Bewertung ein. ⭐

John, 1,80 Meter groß, Rechtsfuß und aktuell in der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, ist im Sturmzentrum zu Hause und spielt für seinen Heimatverein. Im Gespräch erklärt der Bayern-Anhänger, warum sein Team nach der Pause zulegte, weshalb er seinen eigenen Torlauf nicht überbewerten will und welche Rolle der Wiederaufstieg in den Überlegungen der SG spielt.

Lukas John: „Nein, mit einem 5:1 haben wir wahrscheinlich nicht gerechnet. Wir wussten, dass es auswärts nicht einfach wird und Antrefftal/Wasenberg eine gute Mannschaft hat. Umso schöner ist natürlich, dass wir am Ende so deutlich gewonnen haben. Entscheidend war aus meiner Sicht, dass wir als Mannschaft über die 90 Minuten sehr gut zusammengearbeitet und auch nach dem Rückstand nicht den Kopf verloren haben. Das Ergebnis ist am Ende natürlich überragend für uns, aber es war vor allem eine starke Teamleistung.“

FuPa: „Nach gut 20 Minuten seid ihr sogar mit 0:1 in Rückstand geraten, zur Pause stand es noch 1:1. Was ist danach passiert, dass ihr die Partie in der zweiten Halbzeit so deutlich auf eure Seite ziehen konntet?“

Lukas John: „Wir haben in der ersten Halbzeit schon gemerkt, dass wir zu unseren Chancen kommen können. Nach dem 0:1 haben wir weitergemacht und sind noch vor der Pause zum Ausgleich gekommen. In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen, ruhig zu bleiben und unsere Chancen konsequenter zu nutzen. Das ist uns dann sehr gut gelungen. Wir waren nach der Pause als Mannschaft noch griffiger, haben die Zweikämpfe angenommen und unsere Angriffe besser ausgespielt. Dadurch haben wir immer mehr Kontrolle über das Spiel bekommen und konnten die Partie am Ende deutlich für uns entscheiden.“

FuPa: „Du selbst hast vier der fünf Treffer erzielt. In der vergangenen Kreisoberliga-Saison waren es sechs Tore in 26 Spielen – jetzt stehst du nach zwei Einsätzen schon bei vier. Ist da bei dir persönlich gerade ein Knoten geplatzt?“

Lukas John: „Vier Tore in zwei Spielen hören sich natürlich erstmal gut an und darüber freue ich mich auch. Aber ich würde das nicht zu hoch hängen. Im Fußball hängt vieles von der Mannschaft ab, und ich habe bei den Toren auch von der guten Arbeit meiner Mitspieler profitiert. Wenn die Mannschaft funktioniert und man sich gegenseitig unterstützt, bekommt man natürlich auch seine Chancen. Dass es momentan direkt so gut läuft, freut mich sehr. Ich möchte aber vor allem der Mannschaft weiterhelfen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Wenn dann noch ein paar Tore dazukommen, umso besser.“

FuPa: „Nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga seid ihr nun in der A-Liga unterwegs. Welchen Anspruch habt ihr an diese Saison – muss das Ziel direkter Wiederaufstieg lauten?“

Lukas John: „Wir wollen auf jeden Fall eine gute Saison spielen und oben mitmischen. Nach dem Abstieg wäre es natürlich schön, wenn wir um den Wiederaufstieg spielen könnten, und das sollte auch unser Anspruch sein. Trotzdem bringt es nichts, jetzt schon zu sagen, dass wir unbedingt aufsteigen müssen. Die Saison ist lang und es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen, unsere Leistungen konstant bringen und als Mannschaft weiter zusammenwachsen. Wenn wir das schaffen, bin ich überzeugt, dass wir am Ende eine gute Platzierung erreichen können.“

FuPa: „Du bist erst 21 Jahre alt und hast bereits mehrere Jahre Erfahrung im Seniorenbereich gesammelt. Wo soll dein persönlicher Weg noch hingehen – reizt es dich, irgendwann wieder Kreisoberliga oder sogar noch höher zu spielen?“

Lukas John: „Natürlich möchte man sich als junger Spieler weiterentwickeln und schauen, was möglich ist. Die Kreisoberliga ist auf jeden Fall ein Niveau, auf dem ich gerne wieder spielen würde. Und wenn sich irgendwann die Möglichkeit ergibt, noch höher zu spielen, würde ich das sicherlich nicht ausschließen. Aktuell mache ich mir darüber aber überhaupt keinen großen Kopf. Für mich steht im Vordergrund, mich weiterzuentwickeln, gesund zu bleiben und der Mannschaft zu helfen. Außerdem macht es mit den Jungs momentan unfassbar viel Spaß. Wenn man als Team erfolgreich ist und selbst seinen Teil dazu beiträgt, ergeben sich solche Möglichkeiten irgendwann von ganz alleine.“