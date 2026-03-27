Viererpack Klatt führt ASV Altenlingen zum 5:2-Heimsieg

Der ASV Altenlingen wird seiner Favoritenrolle gerecht und schlägt den SV Veldhausen 07 mit 5:2. Mann des Abends ist Thorben Klatt, der gleich vier Treffer erzielt und den Gastgeber auf einen Punkt an Tabellenführer SV Union Lohne heranführt.

Der ASV Altenlingen erwischte einen Blitzstart: Bereits in der 2. Minute brachte Yannic-Noah Reimann die Gastgeber früh in Führung. In der Folge dominierte Altenlingen das Spielgeschehen, ließ jedoch defensiv zwei Konter zu. Hendrik Egbers nutzte diese eiskalt und drehte die Partie mit Treffern in der 16. und 20. Minute zwischenzeitlich zugunsten der Gäste.

Doch Altenlingen reagierte prompt. Thorben Klatt stellte in der 23. Minute den Ausgleich her und sorgte kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer in der 42. Minute für die erneute Führung. Mit einem 3:2 ging es in die Halbzeitpause.

Klatt macht alles klar - Spiel kurzzeitig unterbrochen

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Altenlingen die Partie zunehmend. Klatt baute die Führung in der 64. Minute aus und schnürte nur fünf Minuten später seinen Viererpack zum 5:2 (69.).

Veldhausen konnte im zweiten Durchgang offensiv kaum noch Akzente setzen. Eine kuriose Szene ereignete sich in der Schlussphase, als kurzzeitig das Flutlicht ausfiel, das Spiel jedoch wenig später fortgesetzt wurde.

Am Ende blieb es beim verdienten 5:2-Erfolg für den ASV Altenlingen, der damit den zweiten Tabellenplatz untermauert und bis Sonntag auf einen Punkt an den SV Union Lohne heranrückt. Der SV Veldhausen verbleibt nach der Niederlage auf Rang elf und richtet den Blick nun auf das Viertelfinale im Bezirkspokal am 4. April gegen den VfL Stenum.

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