Viererpack in zehn Minuten: Timo Bock ist Spieler der Woche

In dieser Woche hat sich Timo Bock vom TSV Leinfelden gegen tausende Konkurrenten aus Württembergs Amateurfußball durchgesetzt. Beim 12:0-Sieg gegen Sommerrain II hat der 21-Jährige fünf Tore geschossen - darunter vier in zehn Minuten. Aufgrund dieser Leistung ist der Offensivmann unser FuPa-Spieler der Woche.

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

FuPa: Beim 12:0-Sieg von Leinfelden auswärts gegen Sommerrain II hast du fünf Tore geschossen, davon vier in zehn Minuten, und zwei weitere vorbereitet: Wie waren deine Emotionen nach Abpfiff und wie habt ihr als Mannschaft gefeiert?

FuPa: Aktuell steht ihr auf dem dritten Platz der Tabelle: Was ist euer Ziel für den Rest der Saison?

Timo Bock: Fünf Tore sind für mich als Stürmer natürlich ein großer Erfolg. Als Stürmer ist es genauso wichtig, Chancen für die Mitspieler zu kreieren und Tore vorzubereiten. In diesem Spiel hat das Zusammenspiel bei uns richtig gut funktioniert. Der Sieg wurde anschließend in der Kabine mit der ganzen Mannschaft gefeiert.

Timo Bock: Das Ziel in der Mannschaft ist ganz klar der Aufstieg. Es sind sechs Punkte Rückstand auf Platz 2, und es ist möglich, diesen aufzuholen und in der Relegation um den Aufstieg zu spielen.

FuPa: Was denkst du, macht eure Mannschaft besonders stark in dieser Saison und was müsste noch verbessert werden?

Timo Bock: Unsere Mannschaft arbeitet sehr gut zusammen und hat einen starken Teamgeist. Jeder in der Mannschaft kennt die Abläufe und dadurch haben wir ein gutes Zusammenspiel. Dadurch können wir viele Spiele für uns entscheiden.

FuPa: Welche fußballerischen Vorbilder hast du, bzw wer hat dir auf deinem bisherigen Weg besonders geholfen?

Timo Bock: Seit meiner Kindheit ist Cristiano Ronaldo mein großes Vorbild, von ihm habe ich mir viel abgeschaut. Auf meinem bisherigen fußballerischen Weg habe ich von jedem meiner Trainer etwas mitnehmen können. Das hat mir sehr geholfen, mich weiterzuentwickeln – sowohl sportlich als auch persönlich.

FuPa: In dieser Saison hast du bereits 40 Scorer gesammelt und bist der erfolgreichste Torjäger der Liga: Wo siehst du deine Zukunft?

Timo Bock: Derzeit liegt der Fokus auf dieser Saison. Ich persönlich möchte als Stürmer natürlich immer so viele Tore wie möglich erzielen und der Mannschaft dadurch helfen. In Zukunft sehe ich mich beim TSV Leinfelden eine Liga höher spielen.