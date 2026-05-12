Viererpack in 37 Minuten: Gräfelfings Kamil Temporale trifft alle zehn Minuten

Kamil Temporale führt die Torjägerliste der A-Klasse an. – Foto: TSV Gräfelfing II

Kamil Temporale netzte viermal in 37 Minuten für Gräfelfing II ein. Der Torjäger steht mit 28 Toren nun gleichauf mit Marcel Uhlrich an der Spitze.

Die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation haben die Gräfelfinger noch in der eigenen Hand, denn nach der lösbaren Auswärtsaufgabe beim Tabellenletzten FC Kosova II kommt es am abschließenden Spieltag in Neuhadern am Sonntag, 31. Mai, zum Showdown der beiden direkten Konkurrenten.

Gräfelfing – Die zweite Mannschaft des TSV Gräfelfing hat sich in der A-Klasse den Aufstieg zum Saisonziel gesetzt. Dieses Ziel ist für das Team von Trainer Dariusz Figura zwei Spieltage vor Saisonende noch in Sichtweite. Zwar ist die Meisterschaft nicht mehr drin, die kleinen Wölfe liegen aber nur einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten, FC Neuhadern II.

Gräfelfings Kamil Temporale wechselte im Januar zum TSV – am Wochenende traf er im Zehn-Minuten-Takt

Einen wichtigen Anteil an der bisher erfolgreichen Saison hat Torjäger Kamil Temporale. Der 27-Jährige, der gemeinsam mit Trainer Figura im Januar 2025 nach Gräfelfing gewechselt ist, hat einen ausgeprägten Torriecher. Am vergangenen Wochenende stellte er diesen zum wiederholten Mal unter Beweis und erzielte beim 7:1-Erfolg gegen NK Dinamo München gleich vier Treffer. Für seinen Viererpack brauchte er gerade einmal 37 Minuten, traf also im Zehn-Minuten-Takt.

Mit nun 28 Saisontreffern kletterte der Stürmer in der Torschützenliste der A-Klasse 3 auf den ersten Platz, den er sich im Moment noch mit Marcel Uhlich von Tabellenführer Sportfreunde Pasing 03 teilt. Zwei Spiele bleiben Temporale noch, um die 30-Tore-Marke zu knacken.