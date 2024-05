Viererpack im Topspiel

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

So., 28.04.2024, 15:00 Uhr

Jon Mogge: Ich hätte gerne noch eins bis zwei Tore gemacht, die Chancen dafür waren da, aber das ist dann auch meckern auf hohem Niveau.



FuPa: Du selbst hast alle Treffer für dein Team erzielt – warst du einfach gut drauf?

Jon Mogge: Na ja, das erste Tor war super von Marco Dawid & Toni Lecke rausgespielt, da musste ich am Ende nur meinen Fuß hinhalten. Bei meinem zweiten Tor hat mich Christoph Reuter super geschickt und bei meinem dritten Tor hat Kevin Nennhuber das Tor schön eingeleitet. Nur bei meinem vierten Tor war es eine Einzelleistung. Also würde ich sagen, das Team und ich waren zusammen gut in Form.



FuPa: Die sechs Siege im Fußballjahr 2024 haben euch auf Platz zwei gebracht. Geht vielleicht noch mehr, auch wenn der Abstand zum Tabellenführer Wolfhagen ziemlich groß ist?