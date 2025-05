Viererpack im Abstiegskampf: „Flipper“ lässt Lüstringen II hoffen

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der Werkzeugmechaniker, der in seiner Jugend beim SC Lüstringen ausgebildet wurde, ist mit 25 Jahren längst ein Führungsspieler im Team – dynamisch, torgefährlich und stets mannschaftsdienlich. Wenn er nicht auf dem Platz steht, schwingt sich der bekennende Werder-Bremen-Fan auch mal aufs Motorrad, um abzuschalten. Fußball bleibt dennoch das große Thema im Leben des Rechtsfüßers, der in der Ersten des Vereins aktiv ist, aber in dieser Saison nochmal bei der Zweiten aushilft.

Am Freitag hast du mal wieder in der Zweiten ausgeholfen. Der 4:2-Sieg in Hasbergen war lebensnotwendig. Wie hast du das Spiel erlebt?

Zahlten: Aus meiner Sicht ist das Spiel sehr gut gelaufen. Wir waren von Anfang an präsent, haben Hasbergen mit unserem aggressiven Pressing überrascht und sind verdient mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen. In der zweiten Hälfte kam Hasbergen besser ins Spiel, der Ausgleich fiel nach nicht konsequentem Verteidigen. Aber das hat uns nicht aus der Bahn geworfen – im Gegenteil: Wir haben weiter unser Spiel durchgezogen und wurden dafür belohnt. Das Spiel war für uns eigentlich entschieden, als Hasbergen das 2:3 machte und wir im direkten Gegenzug wieder trafen. Es war eine hitzige, aber faire Partie – mit dem glücklicheren Ende für uns.

Du hast alle vier Tore erzielt. Angesichts der Lage der Zweiten ist das sicher auch mal wohltuend?

Zahlten: Auf jeden Fall. Ich habe es schon immer geliebt, als Stürmer Tore zu schießen und der Mannschaft so zu helfen. Dass ich so einen Tag erwische, an dem alles passt und ich alle vier Tore mache, hätte ich nicht erwartet. Der Trainer hat nach dem dritten Tor schon gerufen: „Fabi, ich liebe dich!“ – da will ich gar nicht wissen, was er nach dem vierten gedacht hat. Aber ich bin ehrlich: Da wäre vielleicht sogar noch ein fünftes drin gewesen.

Wie bewertest du die sportliche Lage der Zweiten? Das Abstiegsgespenst ist noch nicht vertrieben.

Fabian: Mit der aktuellen Situation bin ich absolut nicht zufrieden. Da steckt so viel fußballerische Qualität im Kader – sowohl bei den jungen als auch bei den erfahrenen Spielern. Das Mannschaftsklima stimmt auf und neben dem Platz, es macht einfach Spaß, da auszuhelfen. Ich wünsche mir sehr, dass die Zweite die Klasse hält – nicht nur für die Jungs, sondern auch für den gesamten Verein.

Die Lage der Ersten ist nahezu aussichtslos. Ist es eine Option für dich, die Saison in der Zweiten zu Ende zu bringen und im Abstiegskampf zu helfen?

Fabian: Diese Überlegung gibt es durchaus. Ich habe den Großteil meiner fußballerischen Laufbahn in der Zweiten verbracht und werde dort immer mit offenen Armen empfangen. Aber die Entscheidung liegt nicht bei mir, sondern bei den Trainern und dem Vorstand – auch wegen der Vier-Spiele-Regel am Saisonende.

Wie ist allgemein deine Lage? Du hast in der Zweiten begonnen, bist zur Saison 2022/23 in der Ersten durchgestartet. Was passiert nächste Saison?

Fabian: Die ersten zwei Jahre in der Ersten waren sportlich sehr lehrreich und haben Spaß gemacht. Die letzten zwei Jahre dagegen waren schwierig – viele Trainerwechsel, unklare Zuständigkeiten, Training fiel aus. Das schlägt sich auch auf die Ergebnisse nieder. Für die kommende Saison wird zwar eifrig am Kader gebastelt – ich werde aber kein Teil davon sein. Ich habe meine Entscheidung dem Vorstand und dem neuen Trainerteam mitgeteilt. Es gibt mehrere Gründe dafür.

Du bist 23 und damit im besten Fußballeralter. Welche Ziele hast du dir für die kommenden Jahre gesteckt?

Fabian Zahlten: Mein Ziel ist es, wieder Spaß am Fußball zu finden. Den habe ich in den letzten beiden Jahren etwas verloren – durch die vielen Unruhen und die schwierige Gesamtsituation. Alles Weitere wird sich ergeben.

Gibt es Anfragen von anderen Vereinen? Kannst du dir einen Wechsel überhaupt vorstellen?

Zahlten: Ja, es gibt jedes Jahr so drei bis vier Anfragen – auch im Trainerbereich, da ich die C-Lizenz besitze. Ob ich wechseln würde, ist schwer zu beantworten. Der SCL ist mein Herzensverein, hier bin ich groß geworden, habe viele Funktionen übernommen – aktuell zum Beispiel als Jugendleiter. Das bindet natürlich emotional.

Ein Wort noch zum Restprogramm. Heute Abend geht’s nach Voxtrup, am Samstag kommt Hellern. Bist du dabei – und was ist jetzt wichtig?

Zahlten: Leider nein – ich bin bei beiden Spielen aus beruflichen und familiären Gründen nicht dabei. Aber ich drücke von außen die Daumen. Wichtig ist, dass die Mannschaft zusammenhält wie am Freitag, mutig nach vorne spielt und an sich glaubt. Der Glaube an das eigene Können macht in so einer Situation den Unterschied.