Viererpack: Dominik Pikneev schießt Offenhausen fast im Alleingang ab

Im Kellerduell der Bezirksliga Donau/Iller zwischen der SGM Senden-Ay und dem TSV Kettershausen-Bebenhausen ging es von Beginn an hitzig zur Sache. Schon in der ersten Minute gab es einen Elfmeter für Kettershausen, den Christoph Herz jedoch verschoss, da der Torwart parierte. Die ersten 45 Minuten waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und einer ausgeglichenen Spielweise, wobei beide Teams sich Torchancen erarbeiteten. In der zweiten Halbzeit nahm die Aggressivität zu, was zu mehreren Gelb-Roten Karten führte. In der 77. Minute erzielte Christoph Herz schließlich das entscheidende Tor für Kettershausen. Trotz weiterer Bemühungen der SGM blieb der TSV defensiv stabil und sicherte sich den wichtigen 1:0-Sieg im Abstiegskampf.

Im Bezirksliga-Duell zwischen der SG Öpfingen und dem SV Eggingen setzte sich der Gast mit 3:1 durch. Die Partie begann fulminant für Eggingen, als Tim Hehnle in der 22. Minute nach einem Pressing den Ball von Marco Brumeisl erhielt und mühelos ins Netz traf. Nur eine Minute später erhöhte Joel Schmitt mit einem cleveren Lupfer über den Öpfinger Keeper auf 2:0. Öpfingen gelang in der 27. Minute durch einen Elfmeter von Philipp Mall der Anschluss, doch kurz vor der Halbzeit sorgte Schmitt mit einem beeindruckenden Volley nach einer Flanke von Jeremias Aichinger für das 3:1. In der Schlussphase sah Daniel Renz die rote Karte, nachdem er seinen Gegner unsauber traf.

Im Spiel zwischen der SGM Aufheim Holzschwang und dem SV Westerheim trennten sich die Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Daniel Stumpp brachte die Gastgeber in der 46. Minute mit einem präzisen Schuss nach einer Vorlage von Emil Bernau in Führung. Doch Thorsten Rieck glich in der 69. Minute für die Gäste aus, nachdem Lars Maucher ihn ideal bedient hatte.

Im Robert-Epple-Stadion feierte der TSV Blaustein einen überzeugenden 4:2-Sieg gegen SW Donau. Özgür Sahin eröffnete in der 9. Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Seymen Yilmaz. Christopher Schneider erhöhte auf 2:0 (22.), gefolgt von Markus Kling, der in der 56. Minute auf 3:0 stellte. Mark Ruckgaber krönte das Spiel mit einem Kopfballtor zum 4:0 (74.). SW Donau kam durch Jannik Sachpazidis (83.) und Ferhat Kavgaci per Elfmeter (86.) noch auf 4:2 heran, doch der Sieg war bereits sicher.

In der Angertor-Arena zeigten die TSV Langenau und der FC Hüttisheim am 12. April 2026 ein einseitiges Bezirksliga-Duell. Florian Ufschlag eröffnete bereits in der 4. Minute den Torreigen für Langenau. Anton Romer erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel ließ Timo Bemsel das 3:0 folgen. Romer schnürte seinen Doppelpack zum 4:0, bevor Maximilian Neuburger in der 67. Minute auf 5:0 stellte. Ufschlag traf erneut zum 6:0, ehe Matej Pejic per Elfmeter in der 71. Minute für Hüttisheim auf 6:1 verkürzte.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem FV Asch-Sonderbuch und SC Türkgücü Ulm endete das Match mit einem 1:1-Unentschieden. Ismail Demiray brachte die Gäste in der 14. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch nur neun Minuten später glich Jonas Kirsamer nach einer feinen Vorlage von Lars Folcz aus. Das Spiel blieb bis zum Schlusspfiff spannend, ohne weitere Tore.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Offenhausen und der TSG Ehingen am 12. April 2026 dominierte die Gastmannschaft mit einem klaren 6:2-Sieg. Dominik Pikneev eröffnete das Scoring in der 26. Minute nach einer Vorlage von Fabian Heitele. Konstantin Haimerl glich nur zwei Minuten später aus. Doch Pikneev war nicht zu stoppen und erzielte in der 36. und 49. Minute zwei weitere Tore. Jan Fischer erhöhte per Elfmeter auf 4:1, bevor Florjan Shala in der 78. Minute auf 5:1 stellte. Pavle Grgic sorgte für den zweiten Treffer der Offenhausener, doch Pikneev krönte seine Leistung mit dem 6:2 in der 89. Minute.