Viererpack! Dominik Locker schießt Girbelsrath zum Befreiungsschlag

Vor allem die Effizienz seiner Mannschaft beeindruckte den ehemaligen Mittelrheinliga-Spieler: „Normalerweise sind wir es, die dem Gegner die Tore schenken – wie auch wieder beim 0:1. Glücklicherweise war das in diesem Spiel unser einziger Fehler und wir konnten die des Gegners diesmal eiskalt bestrafen.“

Dominik Locker erwischte am Wochenende einen Sahnetag: Beim 6:2-Heimsieg von Rhenania Girbelsrath über die SG Neffeltal traf der 32-Jährige gleich viermal selbst und bereitete einen weiteren Treffer vor. „Am Ende war es natürlich ein perfekter Abend“, sagt Locker. „Wir hatten aus dem Hinspiel noch einiges gutzumachen, dementsprechend war bei mir und bei allen anderen eine gewisse Portion Wut im Bauch.“

In dieser Saison steht Locker bereits bei zwölf Treffern. „Ich war eigentlich nie für viele Tore bekannt, sondern bin eher für den Spielaufbau zuständig“, erklärt er. Seine aktuelle Rolle als Spielgestalter auf der Zehnerpositiom liegt ihm besonders: „Die Position macht mir aktuell einfach sehr viel Spaß und ich kann mich frei entfalten.“ Auch Standardsituationen tragen zu seiner Ausbeute bei: „Bei Elfmetern bin ich treffsicher, und auch bei den Freistößen versenke ich den ein oder anderen direkt.“

Nach 19 Treffern in der Vorsaison peilt Locker nun ein ähnliches Ergebnis an: „Die 'Zwei' hätte ich schon gerne vorne stehen.“

„Wenn wir zusammenhalten, schlagen wir jeden“

Trotz des klaren Sieges befindet sich Girbelsrath weiterhin im Tabellenkeller der Kreisliga B3 Düren. Locker ist jedoch optimistisch, dass die Mannschaft den Abstieg vermeiden kann: „Wenn ich mir unseren Kader anschaue, haben wir da unten nichts verloren.“ Die Probleme sieht er vor allem in den Rahmenbedingungen: „Leider fehlen uns die ganze Saison schon immer mindestens vier bis fünf Spieler – Verletzungen, private Gründe, alles dabei. Da ist es schwer, Routinen aufzubauen.“

Doch nicht nur die personelle Lage macht den Unterschied. „Oft haben uns einfach nur der fehlende Wille, Ehrgeiz und Disziplin die Siege gekostet“, sagt Locker klar. „Mit diesen Grundprinzipien kann man schon sehr viel reißen im Fußball – gerade in der Kreisliga. Wenn bei uns die Einstellung stimmt, können wir jedes Team schlagen.“

Rückkehr zum Heimatverein – aus Überzeugung

Locker spielte in den vergangenen Jahren unter anderem für Viktoria Arnoldsweiler und die Sportfreunde Düren in der Mittelrhein- und Landesliga. Vor der Saison 2022/23 kehrte er zu seinem Heimatverein zurück. „Der Hauptgrund war eine persönlich nicht so gute Phase“, sagt er offen. Auch die Corona-Zeit habe ihn zum Nachdenken gebracht: „Da habe ich gemerkt, wie viel Zeit man eigentlich investiert und da war mir natürlich auch längst klar, dass ich keine Karriere mehr hinlegen würde.“

Den Wechsel nach Girbelsrath bezeichnet Locker als bewusst gewählte Rückkehr: „Ich hatte schon immer vor, wieder zurückzugehen – da, wo alles angefangen hat. Abgesehen davon, war ich nie der Typ, der für Geld gespielt hat. Das war mir nicht wichtig." Trotz gelegentlicher Gedanken an frühere Zeiten schließt er ein Comeback im höherklassigen Fußball aktuell aus. „Tief im Inneren habe ich manchmal nochmal Bock, mit den Jungs von den Sportfreunden zu zocken. Aber wenn es ein Comeback geben sollte, dann nur im 'Klein-Chicago'.“