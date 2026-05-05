Viererpack bringt Stjepanovic an die Spitze – auch Ungerath on fire

Was für ein Monat von Laris Stjepanovic! Der Torjäger der SpVgg Unterhaching weitete seine Torausbeute im April auf zehn weitere Treffer aus! Mit 30 Treffern hat er sich seine Platzierung auf dem ersten Platz mehr als verdient. Dabei gelang ihm ein Viererpack beim 5:0-Heimsieg gegen Unterföhring und ein Hattrick gegen seinen Ex-Verein, den TSV Grünwald.

Ebenfalls 30 Treffer auf dem Konto kann Robin Ungerath aufweisen. Der TSV 1880 Wasserburg konnte sich auch im April stest auf Ungerath verlassen. Nur bei der 0:2-Niederlage gegen den TSV Murnau blieb der Torjäger ohne Treffer.