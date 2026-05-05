Viererpack bringt Stjepanovic an die Spitze – auch Ungerath on fire

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Was für ein Monat von Laris Stjepanovic! Der Torjäger der SpVgg Unterhaching weitete seine Torausbeute im April auf zehn weitere Treffer aus! Mit 30 Treffern hat er sich seine Platzierung auf dem ersten Platz mehr als verdient. Dabei gelang ihm ein Viererpack beim 5:0-Heimsieg gegen Unterföhring und ein Hattrick gegen seinen Ex-Verein, den TSV Grünwald.
Ebenfalls 30 Treffer auf dem Konto kann Robin Ungerath aufweisen. Der TSV 1880 Wasserburg konnte sich auch im April stest auf Ungerath verlassen. Nur bei der 0:2-Niederlage gegen den TSV Murnau blieb der Torjäger ohne Treffer.
Auf dem dritten Platz mit nur zwei Treffern weniger befindet sich Timo Portenkirchner. Der Stürmer des ESV Freilassing startete mit einem Hattrick gegen den TSV Grünwald in den Monat April. Nur am 30. Spieltag netzte der 26-Jährige nicht.
1. Laris Stjepanovic, SpVgg Unterhaching II (TSV Grünwald): 30 Tore
1. Robin Ungerath, TSV 1880 Wasserburg: 30 Tore
3. Timo Portenkirchner, ESV Freilassing: 28 Tore
4. Sebastian Spinner, TSV Kastl: 19 Tore
5. Daniel Koch, SV Aubing: 17 Tore
6. Jason Eckl, SpVgg Unterhaching II: 16 Tore
6. Emil Kierdorf, VfB Hallbergmoos-Goldach: 16 Tore
6. Daniel Leugner, TSV Grünwald, 16 Tore
6. Michael Renner, TSV Kastl: 16 Tore
10. Philipp Zimmerer, SpVgg Unterhaching II: 15 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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