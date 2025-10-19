Viererpack bei Hohkeppel, Personalsorgen bei Weiden

Die Vorzeichen waren nicht gut. Die Bank war aufgrund von Sperren, Verletzungen und einer Grippewelle ausgedünnt. Neun Spieler hatten Sawwas Panagiotidis gefehlt. Trotzdem sagte Teutonia Weidens Trainer: „Mit der ersten Halbzeit waren wir sehr zufrieden.“
Für einen Punktgewinn sollte es für den Fußball-Mittelrheinligisten trotzdem nicht reichen: Mit 1:4 (1:1) verlor die Teutonia beim Regionalliga-Absteiger Eintracht Hohkeppel.
Das Remis zur Pause ging laut Panagiotidis in Ordnung. Die Weidener hatten sich nicht nur hinten reingestellt und ein paar gute Umschaltmomente gehabt. Hohkeppel war durch Alexander Guiddir in Führung gegangen (16.); der in die Startelf gerückte Gael Deves hatte den Ausgleich erzielt (26.). Glück hatte die Teutonia, dass Firat Tuncer einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte (45.).
In Durchgang zwei wurde es dann doch deutlich: Guiddir erzielte innerhalb von gut 15 Minuten seine Treffer zwei bis vier an diesem Tag (53./63./66.). „Die beiden ersten Tore fallen zu leicht“, bemängelte Panagiotidis mit Blick auf die Ballverluste in der eigenen Hälfte. „Da hat man dann auch Hohkeppels Qualität gesehen.“
Das Spiel war damit gelaufen; von diesem Rückstand konnte sich die personell gebeutelte Teutonia nicht mehr erholen. „In der zweiten Halbzeit war Hohkeppel klar besser. Das Ergebnis geht deshalb auch in Ordnung“, bilanzierte Panagiotidis. Am kommenden Wochenende empfangen die auf Platz 13 abgerutschten Weidener die Zweitvertretung von Fortuna Köln.
Weiden: Zeddoug - Tuncer, Brendel, Zorbozan, Pacolli (84. Celik) - Peters - Deves, Kühnel, H. Kilic, B. Kilic (60. Mohren) - Bek. Gediktas (67. Guncati)
