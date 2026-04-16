Viererpack am Freitag: Rhede und SFB kämpfen, Stenern hofft

Spieltag 28 in der Bezirksliga, Gruppe 4: Gleich vier Partien steigen am Freitag, darunter die Top-Teams VfL Rhede und Sportfreunde Broekhuysen. Im Keller braucht der TuS Stenern dringend drei Punkte, ansonsten könnte der Rückstand auf fünf Punkte anwachsen.
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Kevelaerer SV
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr TSV Weeze - VfL Rhede
So., 26.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Hamminkelner SV
So., 26.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Borussia Veen
So., 26.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Haldern
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Rindern
So., 26.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - DJK Twisteden
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Blau-Weiß Dingden II
30. Spieltag
Mi., 29.04.26 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Stenern
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - SGE Bedburg-Hau
Sa., 02.05.26 17:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Viktoria Goch II
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Kevelaerer SV
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Haldern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 03.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Xanten