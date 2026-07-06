Vier Zusagen nach Umbruch

– Foto: Marcel Eichholz

Beim FC Hessen Witzenhausen wird es zur kommenden Saison nicht nur Veränderungen durch Zu- und Abgänge geben. Wie der Verein bereits mitgeteilt hatte, stehen mehrere Spieler dem Team auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung. Ein Vereinswechsel ist damit zwar nicht verbunden, sportlich muss Trainer Jens Sauerbier die Ausfälle dennoch einplanen.

Die Gründe für die vorübergehenden Ausfälle von Luca Kreger, Nik Hauptmannl, Sebastian Schäfer, Benedikt Bode, Klemens Bode, Maximilian Müller, Mario Träbing, Tom Hosse, Niklas Gude, Jan-Philipp Speck, Jacob Rode und Leon Emilius sind unterschiedlich. Der FCW nannte Verletzungen, berufliche Veränderungen, Umzüge sowie ein nachlassendes Interesse am aktiven Fußball als Ursachen. Die Entscheidungen seien dem Verein bereits im Verlauf der vergangenen Saison beziehungsweise während der Kaderplanung für die neue Spielzeit mitgeteilt worden.

Umso wichtiger sind für den jungen Verein die Zusagen aus dem bestehenden Kader. Der FC Hessen Witzenhausen gab nun bekannt, dass Marvin Eisfeld und Marwan Alqaddoor auch in der kommenden Saison an Bord bleiben. Ebenfalls weiter für den FCW auflaufen werden Ole Sauerbier und Florian Seiferth. Damit hält der Verein wichtige Spieler in Abwehr und Mittelfeld. Alqaddoor und Sauerbier gehören zur Defensive, Eisfeld und Seiferth sind im Mittelfeld eingeplant. Gerade vor dem Hintergrund der Spieler, mit denen der Klub aktuell nicht fest planen kann, gewinnen diese Zusagen zusätzlich an Bedeutung.