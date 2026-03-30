Vier Zusagen für die Zukunft

– Foto: SV Concordia Emsbüren

Der SV Concordia Emsbüren treibt seine Personalplanungen weiter voran: Mit Oliver Niehof, Bennet Frericks, Hermann Menke und Hendrik Lohaus haben vier Offensivspieler ihre Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben.

Oliver Niehof geht in seine elfte Saison in der ersten Herrenmannschaft und bekleidet weiterhin die Rolle des Vizekapitäns. Als Zehner prägt er das Offensivspiel mit Übersicht und Spielintelligenz und übernimmt dabei viel Verantwortung.

Bennet Frericks zählt aktuell zu den auffälligsten Offensivspielern der Bezirksliga. Mit 14 Toren in 18 Spielen ist er Top-Torschütze der Mannschaft und sorgt insbesondere über die linke Seite für Torgefahr.

Gefahr über die Flügel und Perspektive im Sturm

Hermann Menke steht vor seiner dritten Saison bei Concordia. Nach einer längeren Verletzung ist der schnelle Flügelspieler seit Oktober wieder Teil des Teams und absolvierte seitdem neun Einsätze.

Hendrik Lohaus befindet sich in seinem ersten Herrenjahr und hat sich bereits im Team etabliert. Der Stürmer kommt bislang auf fünf Tore in 18 Spielen.

Mit den vier Zusagen setzt Concordia Emsbüren auf Kontinuität und Offensivqualität. Weitere Kadernews sollen in den kommenden Tagen folgen.