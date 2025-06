Vier Zugänge und einige Änderungen beim Landesliga-Meister

Der FSV Waiblingen freut sich, zur kommenden Saison 2025/26 Oguzhan Cay als neuen Co-Trainer der ersten Mannschaft begrüßen zu dürfen. Sportdirektor Sandro Palmeri zeigt sich erfreut über die Zusage: „Es freut mich sehr, dass wir Oguzhan von unserem Projekt überzeugen konnten. Seine Fachkompetenz und Leidenschaft passen hervorragend zu unseren Ambitionen.“ Auch Cheftrainer Patrik Ribeiro Pais hatte einen klaren Wunsch: „Für mich war es wichtig, mit einem vertrauten und kompetenten Co-Trainer arbeiten zu dürfen – Oguzhan erfüllt all das.“ Mit dieser Konstellation geht der FSV Waiblingen motiviert in die neue Saison und setzt auf ein starkes Trainerteam für die kommenden Herausforderungen.

Der FSV Waiblingen freut sich über die Rückkehr von Außenverteidiger Nunu Pasca zur neuen Saison. Nach seiner Zeit in der C1-Regionalliga bei Waiblingen zog es ihn zu namhaften Stationen wie dem Karlsruher SC, dem FC Esslingen und zuletzt zum VfR Aalen. Sportdirektor Sandro Palmeri zur Verpflichtung: „Nunu ist ein Spieler mit hoher Dynamik, großer Entwicklung und klarer Identifikation mit dem Verein. Wir sind stolz, dass er den Weg zurück zu uns gefunden hat.“ Mit seinem Mut und Qualität soll Nunu Pasca die Defensive verstärken und neue Impulse im Spiel nach vorne setzen. Willkommen zurück beim FSV, Nunu!

---

Stürmer Ibrahim Özpinar wechselt zum FSV Waiblingen

Der FSV Waiblingen freut sich über die Verpflichtung von Ibrahim Özpinar, der zur neuen Saison als Stürmer zum Team stößt. Der antrittsstarke Angreifer bringt Torgefahr, Tempo und viel Potenzial mit nach Waiblingen. Sportdirektor Sandro Palmeri betont: „Ibrahim ist ein junger, hungriger Stürmer, der genau zu unserer Philosophie passt. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns weiterentwickeln und eine wichtige Rolle spielen wird.“ Mit diesem Transfer setzt der FSV ein weiteres Zeichen für die ambitionierte Kaderplanung der kommenden Spielzeit. Willkommen in Waiblingen, Ibrahim!

---

Joel Heske – talentierter Torwart mit Zukunft beim FSV Waiblingen

Der FSV Waiblingen freut sich über die Verpflichtung von Joel Heske, der zur neuen Saison als Torwart zum Team stößt. Der junge Schlussmann gilt als großes Talent und bringt neben seinen starken Reflexen auch viel Entwicklungspotenzial mit. Sportdirektor Sandro Palmeri erklärt: „Joel ist ein junger Keeper mit einer vielversprechenden Zukunft. Wir wollen ihm beim FSV die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln und in einem ambitionierten Umfeld Fuß zu fassen.“ Mit diesem Neuzugang setzt der FSV Waiblingen weiterhin auf eine Mischung aus Talentförderung und strategischem Kaderaufbau. Willkommen beim FSV, Joel!

---

Loris Hoffmann rückt als Co-Trainer ins Team des FSV Waiblingen

Der FSV Waiblingen geht neue Wege und setzt zur kommenden Saison 2025/26 auf frische Energie an der Seitenlinie: Loris Hoffmann, bislang als engagierter Spieler aktiv, übernimmt die Rolle des Co-Trainers der ersten Mannschaft. Sportdirektor Sandro Palmeri erklärt: „Loris bringt als aktiver Spieler eine hohe Identifikation mit dem Verein mit und kennt die Mannschaft genau. Wir trauen ihm den Schritt an die Seitenlinie absolut zu und freuen uns, dass er diese Verantwortung übernimmt.“ Mit diesem mutigen und zukunftsorientierten Schritt setzt der FSV auf interne Entwicklung und Teamgeist. Willkommen im neuen Aufgabenfeld, Loris!

---

Saban Erdogmus wird Teammanager der Herren I – und bleibt Leistungstrainer beim FSV Waiblingen

Der FSV Waiblingen baut auf Kontinuität und Kompetenz: Saban Erdogmus übernimmt zur Saison 2025/26 zusätzlich die Rolle des Teammanagers der Herren I – parallel zu seiner bisherigen Tätigkeit als Individual-, Fitness- und Performancetrainer. Sportdirektor Sandro Palmeri freut sich über die erweiterte Verantwortung: „Saban ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil unseres Funktionsteams. Mit seiner professionellen und zuverlässigen Arbeit hat er sich großes Vertrauen erarbeitet. Umso mehr freut es uns, dass er nun auch als Teammanager eine noch zentralere Rolle im Alltag der Mannschaft übernehmen wird.“ Mit dieser Entscheidung setzt der FSV Waiblingen auf internes Wachstum und vertraute Strukturen – ein klares Zeichen für Stabilität und Zusammenhalt auf dem Weg in die Verbandsliga.

---

Michael Barbir kehrt als fester Physiotherapeut und Performancetrainer zum FSV Waiblingen zurück

Der FSV Waiblingen kann zur neuen Saison 2025/26 einen weiteren wichtigen Rückkehrer vermelden: Michael Barbir wird fester Bestandteil des Funktionsteams und übernimmt die Aufgaben als Physiotherapeut und Performancetrainer der Herren I. Sportdirektor Sandro Palmeri zeigt sich hoch erfreut: „Michael kennt den Verein, bringt enorme Fachkompetenz mit und genießt großes Vertrauen bei Spielern und Trainerteam. Seine Rückkehr ist ein absoluter Gewinn – fachlich wie menschlich.“ Gemeinsam mit Saban Erdogmus und dem erweiterten Funktionsteam setzt der FSV Waiblingen damit auf Kontinuität, Qualität und Professionalität in der Betreuung seines Verbandsliga-Teams. Willkommen zurück, Michael!

---

Demian Bernsee Villiers kehrt zurück nach Hause – zum FSV Waiblingen

Mit großer Freude verkündet der FSV Waiblingen die Rückkehr von Demian Bernsee Villiers zur neuen Saison in die erste Mannschaft. Demian hat seine fußballerischen Wurzeln in Waiblingen, wo er bis zur C-Junioren-Regionalliga spielte. Anschließend wechselte er in die Jugendabteilung der TSG Hoffenheim, gefolgt von einer Saison bei Astoria Walldorf. Zuletzt war er in der U19 des SV Sandhausen aktiv. Trotz konkreter Angebote von Oberligisten und anderen ambitionierten Verbandsligisten hat sich Demian bewusst für den Weg zurück zum FSV entschieden. Ausschlaggebend war das Vertrauen in das neue Trainerteam sowie die enge Verbundenheit zu seinem Heimatverein. Sportdirektor Sandro Palmeri, der Demian auf seinem bisherigen Weg stets begleitet und unterstützt hat, zeigt sich hoch erfreut über dessen Entscheidung: “Demian ist ein talentierter Spieler mit großem Potenzial, der sich bewusst für unser Projekt entschieden hat. Seine Rückkehr ist ein starkes Zeichen für unseren eingeschlagenen Weg.” Herzlich willkommen zurück, Demian!