Vier Zugänge für Hetlinger MTV und SV Krupunder/Lohkamp

Transfer beim MTV. – Foto: Uwe Langeloh

Der Hetlinger MTV 1903 und der SV Krupunder/Lohkamp haben weitere Personalien für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Während der Landesligist aus Hetlingen mit Rajvir Singh Gill einen erst 17 Jahre alten Spieler aus dem Nachwuchs von FC Teutonia 05 Ottensen verpflichtet, verstärkt Lohkamp seinen Kader mit mehreren Rückkehrern und einem jungen Spieler.

Gill wechselt aus der A-Jugend-Oberliga von Teutonia 05 nach Hetlingen. Für den 17-Jährigen ist es die erste Station im Herrenbereich. Der HMTV setzt damit seinen Weg fort, erfahrene Spieler mit jungen Akteuren zu verbinden, die sich auf Landesliga-Niveau weiterentwickeln sollen.

Die unterschiedlichen Personalien stehen für zwei Ansätze. Im Deichstadion erhält ein Talent die Gelegenheit, sich erstmals im Herrenfußball zu beweisen. Am Furtweg setzen die Verantwortlichen dagegen unter anderem auf Spieler, die Verein und Umfeld bereits kennen und zusätzliche Erfahrung mitbringen.

Der Verein bedankt sich bei Teutonia 05 für die „unkomplizierte und faire Abwicklung des Wechsels“. Welche Position Gill im neuen Kader einnehmen soll, ging aus der Meldung zunächst nicht hervor. Klar ist jedoch, dass der HMTV dem jungen Spieler im Deichstadion die Plattform für seinen nächsten Entwicklungsschritt bieten möchte.

Nach dem spät gesicherten Klassenerhalt arbeitet Hetlingen daran, den Kader breiter und perspektivisch stärker aufzustellen. Gill kommt aus einem anspruchsvollen Nachwuchsumfeld und muss sich nun an die höhere Körperlichkeit sowie das Tempo im Herrenfußball gewöhnen.

Zwei Rückkehrer für den Furtweg

Bei Lohkamp stehen vor allem zwei bekannte Gesichter im Mittelpunkt. Philipp Machatzi kehrt vom TSV Stellingen 88 zurück. Der 25 Jahre alte Außenmittelfeldspieler gehörte bereits in der Saison 2024/25 zum Lohkamper Kader, der die Spielzeit als Vizemeister abschloss.

Machatzi kennt damit Mannschaft, Verein und Umfeld. Lange Eingewöhnungszeit dürfte der Rückkehrer nicht benötigen. Auf der Außenbahn soll er zusätzliche Dynamik und Konkurrenz schaffen.

Noch deutlich mehr Erfahrung bringt Friebe mit. Der 37-Jährige trug bereits in der Saison 2019/20 das Lohkamp-Trikot. In seiner Laufbahn spielte er unter anderem für Teutonia 05, die SV Halstenbek-Rellingen und den Eimsbütteler TV. Mit dem ETV gewann er zudem den Hamburger Verbandspokal.

Friebe soll der Mannschaft mit seiner Übersicht und seiner Erfahrung auf und neben dem Platz helfen. Gerade für jüngere Spieler kann ein Akteur mit seiner Laufbahn ein wichtiger Orientierungspunkt sein.

Acan steht für Entwicklungspotenzial

Mit Eren Acan kommt außerdem ein 22 Jahre alter Spieler vom SV Blankenese II zum Furtweg. Lohkamp hebt bei ihm vor allem Potenzial, Ehrgeiz und Entwicklungsmöglichkeiten hervor. Damit ergänzt er die beiden erfahrenen Rückkehrer um ein jüngeres Profil.

Als vierter Zugang wird in der Mitteilung Kofi-Adu Duncan Williams genannt. Weitere Angaben zu seiner bisherigen Station, seinem Alter oder seiner Position machte der Verein in der vorliegenden Vorstellung allerdings nicht.

Insgesamt erweitert Lohkamp seinen Kader damit um unterschiedliche Bausteine. Machatzi bringt Vereinskenntnis und Tempo für die Außenbahn, Friebe höherklassige Erfahrung und Führungsqualitäten, Acan soll sich sportlich weiterentwickeln. Williams gehört ebenfalls zum neuen Personal, kann ohne weitere Angaben aber noch nicht genauer eingeordnet werden.

Während Hetlingen mit Gill auf ein sehr junges Talent setzt, verbindet Lohkamp Rückkehrer, Erfahrung und Perspektive. Beide Vereine verfolgen damit ihren eigenen Weg, um die Kader für die kommende Saison breiter aufzustellen.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: