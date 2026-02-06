Vier Zugänge beim TSV Bernhausen, Zuffenhausener Verstärkung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TV 1889 Zuffenhausen verstärkt sein Mittelfeld mit Winterneuzugang Gürkan Yildiz. Der 38-Jährige bringt viel Erfahrung auf die Schlotwiese und soll der Mannschaft sofort Stabilität geben. Yildiz ist als Sechser oder Achter einsetzbar, trägt die Rückennummer 6 und gilt vor allem wegen seiner Kondition als wertvoller Faktor. Als Fußballvorbild nennt er Ronaldinho, vor Spielen gehört ein Red Bull zu seinem festen Ritual. Sein persönliches Saisonziel: ein Platz unter den besten vier. Stationen seiner Laufbahn waren unter anderem TBU, Münster, ASV Botnang und der TSV Eltingen. Beim TV89 verbindet man mit seiner Verpflichtung zusätzliche Präsenz und Routine im Zentrum.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Bernhausen

Der TSV Bernhausen hat in der Winterpause personell nachgelegt und präsentiert mehrere Neuzugänge für den Landesligakader. Nach dem angekündigten Abgang von Marko Gavrić bestand Handlungsbedarf auf der Torhüterposition. Mit Arjanit Januzi verpflichtet der Verein einen jungen, ehrgeizigen Torspieler, der zuletzt pausierte und zuvor für die SpVgg Cannstatt aktiv war. In Bernhausen will er sich neu beweisen und perspektivisch Fuß fassen.

Für die Offensive kommt Andrii Shamenko von der FSV Waldebene Ost. In der Vorrunde wurde er in der Kreisliga A von den Trainern als auffälligster Spieler gewählt. Seine Stärken liegen im Tempo und in der Torgefahr, die er nun auch am Fleinsbach einbringen soll.

Ebenfalls aus der Kreisliga A wechselt Emre Bayrak vom KSV Renningen. Der schnelle Linksaußen überzeugte in ersten Testspielen mit Dynamik und möchte sich über Trainingsleistung und Einsätze empfehlen. Mit Marc Galla stößt zudem ein vielseitiger Mittelfeldspieler vom Bezirksliga-Tabellenführer 1. FC Heiningen hinzu. Er soll mit seiner Ausbildung und Variabilität zusätzliche Optionen im Zentrum schaffen.

Der Verein begrüßt alle Neuzugänge und verbindet mit ihnen neue Impulse für die Rückrunde.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++