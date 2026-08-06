Vier Zugänge beim Kreisligisten und weitere Transfers

– Foto: Frank Riedinger

Die SGM Lehrensteinsfeld/Willsbach kann zur neuen Saison einen Rückkehrer begrüßen. Onur kehrt nach einem kurzen Intermezzo beim FV Wüstenrot zu seinem Heimatverein zurück und verstärkt den Kreisligisten in der Kreisliga B3 Franken. Der technisch versierte Offensivspieler ist für seine Dribbelstärke und seine Kreativität am Ball bekannt. Im Verein wird er mit einem Augenzwinkern als „Döner-Messi“ bezeichnet. Mit seiner Qualität und seiner Verbundenheit zum TSV soll Onur wieder eine wichtige Rolle im Team einnehmen. Die SGM freut sich über die Rückkehr und blickt gemeinsam mit ihm optimistisch auf die neue Saison.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Böttingen

Der SV Böttingen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern mit vier Spielern. Nils Beck bringt Robustheit und Zweikampfstärke mit. Marcel Schönhorst kehrt nach zweijähriger Fußballpause zurück und überzeugt mit Technik sowie Flexibilität. Florian Frech schließt sich nach drei Jahren in Wien wieder dem SVB an und soll mit Laufstärke und Einsatz vorangehen. Dominik Dreßler kommt nach zwei Jahren beim SV Wurmlingen zurück und verleiht dem Kader zusätzliche technische Qualität.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FV Markgröningen II

Der FV Markgröningen II verstärkt seinen Kader für die neue Saison mit Luiz Souza. Der Neuzugang gilt als technisch versierter Offensivspieler, der mit seiner starken Ballbehandlung, Kreativität und individuellen Klasse neue Impulse ins Spiel der Grün-Weißen bringen soll. Mit seinen Qualitäten verspricht sich der Kreisligist mehr Durchschlagskraft im Offensivspiel. Der Verein freut sich auf die Zusammenarbeit und blickt den ersten Einsätzen von Luiz Souza im Trikot des FV Markgröningen mit großer Vorfreude entgegen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++