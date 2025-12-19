Vier Winter-Neuzugänge für den SC Aufhausen

Der Tabellenneunte der Kreisliga Isar/Rott, SC Aufhausen, hat 2025/26 eine annehmbare erste Halbserie gespielt und bewiesen, dass der im vergangenen Winter noch für unmöglich gehaltene Klassenerhalt in der Vorsaison kein Zufall war. Damit man heuer weiterhin ein gewichtiges Wörtchen im Kampf um den direkten Ligenverbleib mitreden kann, ist man nun auf dem Transfermarkt tätig geworden. Kevin Ritt , Tim Wieselsberger , Jonathan Kolnhofer und Dennis Kutscherauer haben sich bewusst für den “SCA” entschieden und bringen frischen Wind ins Team der beiden Trainer Karl Feicht und Thomas Eisenreich.

Kevin Ritt (23) kommt vom Kreisklassisten Gottfrieding und hat seine Stärken im Defensivbereich. Auf mehreren Positionen einsetzbar ist Tim Wieselsberger (19), der in Landshut, sowie Dingolfing eine sehr gute Ausbildung durchlaufen hat, aber zuletzt länger verletzt war. Nach seiner Zeit beim SV Mengkofen will Wieselsberger in Aufhausen neuen Anlauf nehmen. Der 19-jährige Jonathan Kolnhofer hat bereits in der Bezirskliga-West - beim FC-DJK Simbach/Landau - seine Qualitäten demonstriert und stellt sich jetzt beim “SCA” einer neuen Herausforderung. Dennis Kutscherauer wagt zum zweiten Mal den Sprung nach Aufhausen. Beim A-Klassisten TSV Marklkofen war der 24-jährige zumeist auf der linken Seite im Offensivbereich beheimatet.







“Mich freut es riesig, dass wir uns im Winter nun gezielt verstärken konnten. Für uns ist es eine Bestätigung der kontinuierlich guten Arbeit mit der Mannschaft und der sportlichen Leitung. Der SCA ist für junge Kicker im Umkreis eine gute Adresse geworden und soll es auch bleiben. Mit den vier Neuzugängen stellen wir uns qualitativ und quantitativ breiter auf. Dies erhöht nicht nur die Optionen, sondern macht uns ebenso ein Stück schwerer ausrechenbar. Außerdem fördert dies den gesunden Konkurrenzkampf im Kader. Den Generationenwechsel treiben wir zudem voran, da nach der Saison mit Manuel Willnecker und Martin Weber zwei langjährige Leistungsträger ihre Karriere beenden. Beide haben den Verein über Jahre mitgeprägt”, sagt Karl Feicht, Aufhausens Spielertrainer.





