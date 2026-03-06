Vier wichtige Verlängerungen bei Landesligisten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Stürmer Lukas Lindner verlängerte seinen Vertrag und soll auch künftig für Torgefahr im Angriff sorgen. Der Angreifer bewies bereits mehrfach seinen Torinstinkt und zählt weiterhin zu den zentralen Optionen in der Offensive des Landesligisten.

Beim TSV Ilshofen schreiten die Personalplanungen für die kommenden Jahre weiter voran. Mit Lukas Lindner und Luis Schneider haben zwei wichtige Offensivkräfte ihre Zusage gegeben und bleiben den Rot-Weißen erhalten.

Auch Spielmacher Luis Schneider bleibt dem TSV Ilshofen treu. Der technisch starke Zehner gehört zu den Unterschiedsspielern im Team. Nach seinem Kreuzbandriss zu Beginn der Saison konzentriert er sich aktuell auf seine Reha. Der Verein setzt darauf, dass Schneider zur kommenden Spielzeit wieder vollständig fit ist und seine Qualitäten auf dem Platz einbringen kann.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SG Empfingen

Die SG Empfingen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, weiter auf Kontinuität in der Offensive. Sonay Erdem und Sergen Erdem haben ihre Zusage für die Saison 2026/27 gegeben und bleiben dem Verein erhalten.

Das Brüder-Duo zählt zu den gefährlichsten Offensivspielern der Mannschaft. Sonay überzeugt vor allem mit starken Dribblings und Dynamik im Eins-gegen-Eins, während Sergen mit seinen Abschlussqualitäten und gefährlichen Standards immer wieder für Torgefahr sorgt.

Mit ihrer individuellen Klasse und Erfahrung bleiben beide eine wichtige Stütze im Angriffsspiel der SGE. Die Verantwortlichen freuen sich darauf, auch in der kommenden Spielzeit gemeinsam mit den beiden Offensivkräften anzugreifen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Fußballbezirk Alb

Kinderkurzschulung am Montag, den 09. März in Reutlingen



Von der Aufgabe zur Entwicklung – kleine Impulse, große Wirkung



Kinder kommen ins Training, um zu spielen, sich auszuprobieren und besser zu werden. Doch was macht den Unterschied zwischen „Beschäftigen“ und echter Entwicklung?

In dieser Kurzschulung erleben Sie, wie kleine Veränderungen große Wirkung entfalten können. Mit Martin Vöhringer und Claus Ulmer erfahren Sie wie man gezielt

durch kleine Impulse und klug gesteuerte Spielformen ein kindgerechtes Coaching auslösen kann und somit auch die Begeisterung verstärkt wird.

Praxisnah, aktiv und direkt umsetzbar: Sie entwickeln eigene Ideen, probieren Coachingmethoden aus und nehmen konkrete Werkzeuge für Ihren Trainingsalltag mit.

Gestalten Sie Training bewusst – und machen Sie Ihre Spielerinnen und Spieler Schritt für Schritt besser. Für alle Kindertrainer die dazu lernen wollen.

Bitte vorbei kommen, am Montag ab 18:00 Uhr nach Reutlingen, bei den Reutlinger Kickers in der Sonnenstrasse 79, Sportkleidung nicht vergessen.

Zusätzlich wird diese aktive Teilnahme mit 5 Lerneinheiten für die Lizenzverlängerung angerechnet. Für alle Kindertrainer eine Mussschulung um neue Fußballideen aufzugreifen und den Fußballhorizont zu erweitern, runter vom Sofa, rein in diese kostenfreie Kurzschulung.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++