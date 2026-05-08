Vier weitere Zusagen für Concordias Erste von P. M. · Gestern, 11:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Concordia Emsbüren

Mit Blick auf die Saison 2026/2027 kann der SV Concordia Emsbüren vier weitere Personalien vermelden. Elias Hermeling, Lutz Berning, Malte Heyen und Sven Wulkotte haben ihre Zusage für die erste Herrenmannschaft gegeben und sollen auch künftig ihren Teil zum Kader beitragen.

Junge Spieler entwickeln sich weiter Elias Hermeling schaffte zuletzt den Sprung aus der A-Jugend in den Herrenbereich. Der frühere Jugendkapitän musste in der Hinrunde verletzungsbedingt pausieren, arbeitet sich inzwischen aber immer besser zurück. Der großgewachsene Sechser bringt Ruhe ins Spiel und sorgt mit seiner Spielweise für Struktur im Mittelfeld.

Auch Malte Heyen stammt aus der eigenen A-Jugend. Der flexibel einsetzbare Außenspieler kann sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden. Vor allem mit Tempo, Dribbelstärke und aggressiver Spielweise setzt er Akzente. Berning und Wulkotte wichtige Faktoren

Lutz Berning hat den Schritt aus der zweiten Mannschaft in die Erste geschafft. Nach seiner Auslandsreise während der Hinrunde kämpfte sich der Außenverteidiger schnell zurück und gehört mittlerweile zum Stammpersonal. Besonders seine Laufstärke und Athletik zeichnen ihn aus. Mit Sven Wulkotte bleibt zudem ein wichtiger Offensivspieler an Bord. Der Flügelspieler sorgt regelmäßig für Tempo auf der rechten Seite und bringt auch Torgefahr mit. Neun Treffer in 19 Spielen unterstreichen seine Bedeutung für die Mannschaft.