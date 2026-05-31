Vier weitere Zusagen

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Der SV Türkgücü Kassel hat in den sozialen Medien gleich mehrere Personalentscheidungen für die kommende Saison bekanntgegeben. Neben der Verlängerung mit Spieler Emre Akman bestätigte der Verein auch den Verbleib von Co-Trainer Altug Sahingöz sowie der beiden Defensivspieler Samet Oygur und Amin Adarghal.

Mit Akman hält Türkgücü nach eigenen Angaben einen wichtigen Bestandteil der Mannschaft. Der Verein hob dabei insbesondere dessen Einsatz, Leidenschaft und Qualität auf und neben dem Platz hervor. Damit bleibt den Kasselern ein weiterer Akteur erhalten, dem intern offenbar eine tragende Rolle zugeschrieben wird.

Auch an der Seitenlinie setzt der Club auf Kontinuität. Sahingöz, der dem Verein seit Jahren angehört, wird weiterhin als Co-Trainer fungieren. Türkgücü würdigte in seiner Mitteilung vor allem dessen großes Engagement und seine enge Bindung an den Verein. Für einen ambitionierten Klub ist Stabilität im Trainerteam ein nicht zu unterschätzender Faktor – gerade dann, wenn die personellen Weichen für eine neue Saison gestellt werden.